【玩賺ＱＱ】次季手遊收入料大彈兩成，騰訊「爆款」冀持續變現

《經濟通通訊社記者俞瑾１２日報道》「股王」騰訊（００７００）半年業績將於周三

（１４日）揭盅，種種跡象顯示，光芒殞落的遊戲業務有望迎來「大翻身」。

無論是《和平精英》日活躍用戶（ＤＡＵ）短短兩月即突破５０００萬，還是ＡＲ遊戲「一

起來捉妖」上半年收入問鼎全球ＡＲ遊戲亞軍，以及《王者榮耀》、《絕地求生（後改名和平精

英）》、《完美世界》包攬蘋果Ａｐｐｓ ｓｔｏｒｅ第二季全球暢銷榜Ｔｏｐ３；加上與外國

遊戲平台、科技巨頭合作動作多多，騰訊的遊戲帝國是否已王者歸來？創下３７７﹒８元月高後

還買不買得過？



＊《和平精英》吸睛，《王者榮耀》餘熱勁＊



２０１８年３月底起一場９個月的「版號凍結潮」，持續拖累騰訊的生蛋金雞－－網遊業務

，營業收入增速由去年第三季、第四季及今年第一季連錄負增長。不過，隨著《完美世界》、

《和平精英》分別於３月、５月上線，市場憧憬有望帶來額外貢獻，高盛、大和、摩通、瑞銀、

美林分別預期第二季手遊收入按年大幅反彈２３％、２４％、２５％、２６％及２７％。

對於即將公布的二季度業績焦點，非５月８日正式上線手遊《和平精英》的吸金表現莫屬。

這款被視作《絕地求生：刺激戰場》「替身」的反恐戰術競技手遊，不單解決了前者沒有版號而

無法商業變現的難題，更因優質畫面、擬真武器、豐富道具，在上線２４小時內即登頂ＩＯＳ遊

戲榜榜首，首月收入據報高達１﹒５億美元。

至於２０１５年推出的多人線上競技手遊《王者榮耀》，受惠今年初引入「戰令」系統更新

體驗及提供更多「付費點」，截至６月仍穩居市場研究機構Ｓｕｐｅｒ Ｄａｔａ的全球手遊收

入榜之首；另據手機應用程式統計公司Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ估算，其上半年收入逾

７﹒２８億美元。



＊《跑跑卡丁車》、《龍族》吸金潛力看好＊



除了上述兩大爆款競技類手遊，騰訊３月上線的多人在線角色扮演手遊《完美世界》亦表現

搶眼。據Ｓｕｐｅｒ Ｄａｔａ排名，其截至６月時收入排名全球手遊榜第５，僅次於《王者榮

耀》、《精靈寶可夢》、《部落衝擊》、《糖果大爆險》。

早在今年１月２４日獲批手遊版號前，２００５年問世的《完美世界》ＰＣ版早已風靡內地

、台灣、日本等地區，可謂重磅ＩＰ；在該手遊３月正式上線前，預約人數即已突破千萬。而騰

訊管理層去年１１月時就曾預計，《完美世界》「吸金」能力較高，每用戶平均收入（ＡＲＰＵ

）料較其他遊戲種類高。

此外，騰訊第二季並上線《三生三世十里桃花》（５月９日）、《雲夢四時歌》（５月２１

日）、《妖精的尾巴：魔導少年》（５月２９日）、《劍網３：指尖江湖》（６月１２日）、

《拉結爾》（６月２０日）等多款新遊戲，顯示其除了借經典ＩＰ籠絡玩家，亦嘗試以主流品類

之外的差異化尋找遊戲細分領域新突破。

進入第三季，７月２日上線的《跑跑卡丁車》當月下載量已達９００萬，７月１８日上線的

改編自同名小說的角色扮演手遊《龍族幻想》，不到半月的下載量則達３００萬。另一研發費用

近億的傳承自經典ＩＰ的戰爭策略手遊《權力的遊戲：凜冬將至》亦已於７月１０日上線，上述

遊戲的吸金潛力勢反映於下半年業績。

而就在上周四（８日），騰訊旗下《抓妖小紅娘》、《足球在綫４》最新獲國家新聞出版廣

電總局批出進口遊戲版號。



＊旺丁又旺財，留意收入佔比會否企回四成＊



從去年新遊戲欠奉，到今年新遊戲頻出，儘管花旗預料內地下半年新遊戲審批數量將大幅少

於上半年，但就認為此反可令騰訊這樣的優質遊戲儲備大開發商取得更多市場份額。騰訊旗下各

式遊戲多達近２５０款，數量多是否等於旺丁又旺財？

騰訊６月時曾於２０１９年電競年度發布會上披露，《和平精英》上線不到兩個月的

ＤＡＵ（日活躍用戶）即已超過５０００萬。另據Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ最新數據，騰訊７

月手遊收入高達３﹒７億美元，其中冠軍《王者榮耀》為９０００萬美元，排名二三的《和平精

英》、《跑跑卡丁車》則分別為６０００萬、４１００萬美元。

較早時並有報道指，騰訊已向內地Ａｎｄｒｏｉｄ商店要求增加遊戲收入分帳比例，由現時

的５０％提升至７０％。倘若事成，料利好毛利率。

而繼去年第四季、今年首季遊戲業務佔比分別錄３９﹒１４％、３５﹒５７％後，第二季佔

比能否企回４０％以上（２０１８年全年佔比為４１﹒０６％），也是另一觀察點。

