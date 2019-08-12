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即市新聞

12/08/2019 11:38

【玩賺ＱＱ】一表睇晒大行對騰訊遊戲業務看法及最新目標價

　　《經濟通通訊社記者俞瑾１２日報道》騰訊（００７００）去年光芒殞落的遊戲業務有望迎
來「大翻身」，高盛、大和、摩通、瑞銀、美林分別預期第二季手遊收入按年大幅反彈２３％、
２４％、２５％、２６％、２７％，股價於７月３０日偷步創月高３７７﹒８元。
　　一眾外資大行紛建議「買入」，中金就建議待股價調整後才進行收集。
　
　　機構　　　　　　　　　　預測　　　　　　　　　　　　評級　　目標價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　高盛　　受惠版號審批及期內多個新遊戲推出，料第二　　買入　　４１８元
　　　　　　季手遊收入按年增長２３％
　
　　瑞銀　　第二季手遊收入料按年增長２６％，其強勢理　　買入　　４５０元
　　　　　　應能令今年盈利達到２５％左右增長，並望在
　　　　　　明年加速　　
　
　　美林　　第二季手遊收入料按年增長２７％，因新發　　　買入　　４４５元
　　　　　　布遊戲的貢獻，及玩家支出、內容訂閱等預　　
　　　　　　付款增加驅動
　
　　摩通　　第二季手遊收入料按年增長２５％，因新遊　　　買入　　４６０元
　　　　　　戲推出早過預期，令遊戲運營從根本上好於
　　　　　　預期　　　　　　
　
　　匯豐　　旗下手遊《和平精英》見改善，且《權力的　　　買入　　４６４元
　　　　　　遊戲》及《龍族幻想》推出初始反應強勁，　　
　　　　　　上調今年每股盈測１﹒５％
　
　　大和　　第二季手遊增長料按年升２４％，低於原先　　　買入　　４２５元
　　　　　　預期，但料下半年網上遊戲收入增速加快，
　　　　　　主因來自《和平精英》的遞延收入較高，及
　　　　　　７月推出的Ｄｒａｇｏｎ　Ｒａｊａ及
　　　　　　Ｗｅｐｏｐ表現強勁等
　
　　花旗　　第二季推出的新遊戲較首季強勁，惟受季節　　　買入　　４４１元
　　　　　　性弱勢及《和平精英》周期較長所影響，部
　　　　　　分收入或延至第三季才入帳
　
　　中金　　第二季手遊收入料按年增３４﹒９％，主要　　　中性　　３７０元
　　　　　　受惠去年同期基數較低，兼且來自《和平精
　　　　　　英》等額外收入貢獻。
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｙ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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