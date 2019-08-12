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即市新聞

12/08/2019 11:38

【玩賺ＱＱ】強強結盟不斷，牽手Ｐｏｋｅｍｏｎ、高通

　　《經濟通通訊社記者俞瑾１２日報道》２０１６年，《Ｐｏｋｅｍｏｎ　Ｇｏ》登陸香港掀
起的「捉精靈熱」令人記憶猶新。今年４月１１日，騰訊正式上線首款ＡＲ探索手遊《一起來捉
妖》，短短兩月即以超過４６００萬美元，空降上半年全球ＡＲ遊戲收入榜第二名，僅次於
《Ｐｏｋｅｍｏｎ　Ｇｏ》。
　　「妖靈＋封妖靈珠」組合似足「精靈＋精靈球」，但「麻將妖靈」、「麻辣小火鍋妖靈」、
「聶小倩妖靈」等設置無疑更添中國風和認同感。遊戲並引入區塊鏈概念，當玩家的角色等級提
升至２２級時，便會開啟「專屬貓（相當於系統獎勵給玩家的虛擬貨幣）」的玩法，區塊鏈則作
為技術支持與交易模式被內置於「專屬貓」之中，可謂噱頭十足。
　　《一起來捉妖》反響不俗，其創作者、騰訊旗下天美工作室（ＴｉＭｉ　Ｓｔｕｄｉｏ
Ｇｒｏｕｐ）７月底最新宣布，將與Ｔｈｅ　Ｐｏｋｅｍｏｎ　Ｃｏｍｐａｎｙ合作研發新款遊
戲。此外，騰訊並據報最新入股英國雲端遊戲平台Ａｎｔｓｔｒｅａｍ，後者擁有
２０００款經典復古遊戲。
　
＊擬推５Ｇ版電競手機＊
　
　　就在上周，騰訊再宣布和晶片供應商高通（Ｑｕａｌｃｏｍｍ）合作開展項目，包括讓玩家
可在運行高通晶片的設備上遊玩騰訊遊戲，並創建一款支持騰訊遊戲的５Ｇ版電競手機。
　　雙方聲明就指，根據協議，未來的騰訊遊戲可以在運行高通「Ｓｎａｐｄｒａｇ　ｏｎ
Ｅｌｉｔｅ遊戲晶片」的Ａｎｄｒｏｉｄ手機上進行優化。
　　高通中國董事長孟樸則稱，手遊是５Ｇ運用的重要例子，將很快能利用新一代的連接科技，
實現更快的速度、更多的頻寬和超低延遲，將為即時遊戲和多人遊戲帶來更好體驗。（ｊｙ）

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