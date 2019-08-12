《金石為開－黃威》貿易局勢緊張加劇，央行降息潮支撐黃金

《金石為開》中美貿易局勢的進一步惡化，推動黃金於上周初延續上升步伐。美元與美股雙

雙出現急挫，避險情緒連帶降息預期都迅速升溫。雖然美股最終反彈收復了周內大部分跌幅，但

波動性的上升依然利好避險資產走勢。另外，上周又有三家央行加入降息行列，環球貨幣寬鬆的

信號繼續支撐金價。黃金於周初連續上漲後窄幅震盪，全周累計升３﹒９５％。



特朗普宣布再度對華加徵關稅後，上周一（５日）人民幣大幅貶值，在岸及離岸人民幣匯率

雙雙急挫破７。亞太股市全線下挫，隨後跌勢蔓延至歐洲及美國，標普及道指均跌近３％，納指

更是重挫３﹒５％，創下今年最大單日跌幅。隨後美國財政部宣布將中國列為匯率操縱國，這是

美國自１９９４年以來首次作出這一決定。雖然該觀點受到ＩＭＦ否認，但美國仍有可能採取新

的措施針對中國，同時也凸顯中美之間的關係迅速惡化。



特朗普強行加稅並未令中方作出退讓，而中國相繼獲得ＷＴＯ及ＩＭＦ支持後，立場更加強

硬，雙方的僵持時間料將延長。貿易局勢的不確定性大幅上升，直接刺激金價連續上漲。儘管美

股基本反彈收復了周內跌幅，但波動性的上升依然令避險情緒高漲，支撐黃金走勢。



＊市場料９月再減息＊



另一方面，貿易局勢的惡化也加深了降息預期。目前市場已經認為美聯儲９月勢必再度降息

，甚至一度有近四成概率降息５０個基點。這導致美債收益率急跌，美元亦加速回調。隨後紐儲

行超預期下調官方現金利率至１％的創紀錄低點，印度央行和泰國央行也下調了利率。在全球央

行降息潮之下，金市繼續吸引資金流入。



走勢上看，金價連升突破１５００美元後，短線再度呈現超買狀態。美股的收復令黃金於高

位產生回吐壓力，金價從保歷加通道上方回落，惟沽壓尚不明顯。小時圖上看，金價正處於高位

區間整理，屬於溫和調整。但若金價跌穿１４９０美元，則短線應減倉獲利，等待新的入場機會

。



本周重要數據不多，主要留意歐元區第二季度ＧＤＰ同比修正值、美國７月ＣＰＩ及零售銷

售；央行動態及中美關係仍需持續關注。《六福金融分析師 黃威》

