《陶冬天下－陶冬》人民幣匯率起烽煙，意大利政局入困境

《陶冬天下》上周對於全球風險資產市場，太平洋兩岸兩大經濟體的角力是主線，意大利政

局是副線，國債市場重新評估風險，利率極度波動。美國財政部將中國列為匯率操縱國，激起市

場一陣恐慌反應，ＶＩＸ指數飆升，股市遭到拋售。隨後人民幣匯率重新降到７樓下，市場稍微

安心，美股帶領風險資產回升。意大利執政聯盟破裂，孔蒂政府面臨不信任投票，意大利十年期

國債利率一日暴漲２７點，與德國同期利率之差拉寬到６月以來新高，資金尋求避險。星期五特

朗普在推特對９月中美談判看法悲觀，股市經歷了又一輪調整。全球貿易前景不明朗，９月增稅

期逼近，投資者對全球增長前景感到悲觀，資金流入債市，美國十年期國債利率大幅下挫，一周

下降１２點。美債收益率疲軟帶動美元匯率走低，黃金成為上周的贏家。



太平洋兩岸兩大經濟體的角力，已經由貿易領域蔓延到金融領域。美國宣布對３０００億美

元中國輸美產品加徵１０％關稅，人民幣兌美元匯率一度跌破７的關口，美國財政部隨即將中國

標籤為匯率操縱國。ＩＭＦ理事會認為中國並非匯率操縱國，人民幣匯率也升回７樓上，市場情

緒稍有紓緩。被標籤為匯率操縱國本身，對中國經濟的影響有限，ＩＭＦ調查一向是無牙的老虎

，關鍵是美國政府會不會在此基礎上推出後續反制措施。白宮第三輪關稅制裁清單上的多數產品

，中國具有很強的競爭性，美國商家很難找到適量適價的替代品，最終主要由美國消費者買單。

特朗普力排眾議強行加稅本意是將中國逼回談判桌，但是中國並沒有讓步，反而放慢了談判的步

伐。９月１日徵稅日期逼近，美國農民和ＩＴ產業怨聲載道，美國的極端施壓戰術勢必需要作出

調整，筆者相信金融領域的明爭暗鬥可能陸續有之。



這次在匯率問題上的交手，帶來的一個直接影響在於全球貨幣政策。美國聯儲之前已經挑明

，目前所行的貨幣寬鬆，是針對外圍環境（尤其是貿易）的不確定性；歐洲央行則指出如果歐洲

增長前景不見改善，它將動用政策工具箱中一切可動用手段。目前央行們的糾結是，此類不確定

性不可控，也無法量化，而且對經濟具有巨大的潛在衝擊，可能對市場構成震盪。基於此，貨幣

當局在決策上寧可做多、做早，也不願意重蹈雷曼事件的覆轍。聯儲距離下一次拍板還有一點觀

察的時間，歐洲央行則必須在短期內啟動新的寬鬆政策。筆者預期ＥＣＢ盡量加碼放水動作，

９月例會上重啟政府債券和公司債券的購買計劃，每月３００億歐元，期限９－１２個月，同時

對銀行分級儲蓄利率再次下調１０點。這些政策對實體經濟的效果可能有限，但是ＱＥ大王德拉

吉在離任之前還是盡其全力再出一招的。



意大利政局再次陷入困境，聯合政府中的北方聯盟決定退出執政聯盟，並對現政府提出不信

任動議。意大利提前大選的機會明顯上升，不過暫時還不是必然的。假定議會通過不信任投票，

現政府解體後，總統會要求各政黨組織新的聯盟。五星聯盟（Ｍ５Ｐ）現在只有１７％的支持率

（２０１８年選舉時為３７％），它的第一選擇應該是尋找其他政黨組織新的執政聯盟。退出執

政聯盟的北方聯盟的支持率則由去年的１７％上升到４０％，他們有動力重新劃分政治版圖。意

大利在第四季度大選的機會是大的，而此卻發生在意大利與歐洲談判財政預算的關鍵期。惠譽剛

剛維持了ＢＢＢ評級╱負面展望，穆迪９月６日發布最新評級，如果意大利被四大信用評級機構

評為垃圾級，歐洲央行將無法購買意大利國債。此結果暫時不會發生，但是如果該國政局持續不

穩，經濟進一步失速，明後年並非不可能發生的。



本周重要經濟數據不多，美國通脹數據和中國融資數據比較受關注。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

