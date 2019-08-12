《缸邊隨筆－張嘉碩》金融戰開打，大鱷借亂圖巨利散戶只宜壁上觀

《缸邊隨筆》上星期才說難得一夜的寧靜，但昨晚又再「亂」了。曾經收過這樣的

ｗｈａｔｓａｐｐ，謂目前香港情況，愈來愈似有美國資金在策劃，而背後黑手用盡方法想逼政

府戒嚴及出動解放軍！到時恆指最少跌落２２０００點；而若背後黑手在２８０００點以上沽了

３幾千張期指造淡，假設每張期指贏６０００點，即最少賺１０億以上！



筆者認為，即使有這些「大」沽盤，投資者亦不用太擔心，外資大鱷在港吃過敗仗的，證明

他們有死穴。



１）港府無負債，是他們死穴之一。

２）外資大鱷無港元、無港股，但們是要借貨來沽。借貨是要還的，是他們死穴之二。



我們「打鱷」方面，可說經驗充足，千萬不要自我菲薄。



１９８７年，環球股災，當年在匯豐旗下的詹金寶，力沽港股和期指，時任港交所主席李福

兆宣布停市三天，無市場交易，即一些沽空淡友（以外資為主）「無得搵食」。（亦因此，李福

兆最後被翻貪污帳入獄。１０年後，時任美聯儲局主席格林斯班，指當年停市停得好，免了市場

無序下跌，即是變相話，阻了外資大鱷來害港人。）

１９９８年，索羅斯夥逾２７０大鱷來港沽港股匯。港府入市，當時有李大狀指港府扔錢落

鹹水海，但我則撐港府打鱷，因為賊人「予攜予取」，你不趕怎成。但怎趕？小小大衛能打贏巨

人哥利亞，是因為大衛用石頭擊中了他的額，這正是巨人的死穴。大鱷要沽港股匯，是要靠借港

元、借港股來沽。錢，是問銀行借：１９９８年有間

Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ加一些港銀，借錢予大鱷來毀港金融，

由於銀碼巨大，金管局一定知，當局可以做兩件事：



１）與港銀先溝通，告知他們若借錢予大鱷來毀港；「我就先毀了你，日日查你數。」

這招在１９８６年曾在某些港銀用過，當時的銀監「十點請飲咖啡，十一點就自我

改正。」

２）借入資金或股票，有時限，要還本息，如息升，無市埸供平倉，大鱷便自然死亡。

１９９８年，長期資本對沖基金，就是因為普京要停市兼加息，結果就此破產，

險些拖跨美金融體系。



１９９８年，港府除買股外，還夾息，將港息夾上３００厘，索羅斯等２７０隻大鱷就此斷

臂；數年後，索羅斯讚港府該仗打得漂亮。



然而，今次這場仗，應該怎樣打？



當局應先查有無港銀、港基金公司。借錢予大鱷，若有，先「請飲咖啡」，忠告其收手，斷

大鱷的借錢、借股渠道。那一般普羅散戶又應如何？



１）事件未平息前，大鱷未走前，不揸股、不買股；等大鱷自己買、自己賣，如買賣

都是自己大鱷，即是他們互噬，我們壁上觀便是。

２）如果已買了，但卻來不及沽貨，又是優質股的話，就持有作長線投資。為免陷入此

鬥長命局，最好還是事件未平息前不買貨。



今時大家要明白，美國是在全方位與中國開戰，作為股民，我們怎都會被扯入去戰場，但亦

不怕被扯入戰場，策略是：不買不賣，不做期貨，等大鱷互噬就好。日本已故大導演黑澤明有套

電影叫《影武者》，講個擅戰的日本藩主，臨終前，找了個替身假裝自己；那個替身，即「影武

者」，遵從教誨，不動如山，敵人不敢攻過來。我們須緊記，今時之金融戰，散戶宜以空間（退

出作壁上觀，讓大鱷自己互噬）、時間（揸貨期鬥長），來保障自己財富。全民開戰，特別是金

融戰，不到你不打！《資深投資者 張嘉碩》

