【企業盈警】中國恒大（０３３３３）料中期淨利潤跌４９％

《經濟通通訊社１２日專訊》中國恆大（０３３３３）預期截至６月３０日止中期淨利潤及

核心業務淨利潤有所下降，其中淨利潤預期約２７０億元人民幣，較去年同期下降約４９％，核

心業務淨利潤預期約３００億人民幣，較去年同期下降約４５％。

該集團指，合約銷售與去年同期相若，而利潤下降主因上半年交樓面積減少所導致。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

