【企業盈警】建鵬控股（０１７２２）料中期純利大減８０％

《經濟通通訊社１２日專訊》建鵬控股（０１７２２）預期截至６月３０日止中期純利將去

年同期純利約１１９０萬澳門元大幅減少約８０％，即約２３８萬澳門元。

該集團指出，純利下降主因建築及配套服務項目收入大減，期內所接相關項目較少，且規模

較小。該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）

