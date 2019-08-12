《經濟通通訊社１２日專訊》建鵬控股（０１７２２）預期截至６月３０日止中期純利將去
年同期純利約１１９０萬澳門元大幅減少約８０％，即約２３８萬澳門元。
該集團指出，純利下降主因建築及配套服務項目收入大減，期內所接相關項目較少，且規模
較小。該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）
12/08/2019 07:55
【企業盈警】建鵬控股（０１７２２）料中期純利大減８０％
《經濟通通訊社１２日專訊》建鵬控股（０１７２２）預期截至６月３０日止中期純利將去
年同期純利約１１９０萬澳門元大幅減少約８０％，即約２３８萬澳門元。
該集團指出，純利下降主因建築及配套服務項目收入大減，期內所接相關項目較少，且規模
較小。該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）
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