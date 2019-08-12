【企業盈警】移動互聯（０１４３９）料中期純利大幅減少

《經濟通通訊社１２日專訊》移動互聯（０１４３９）預期截至６月３０日止中期純利將去

年同期純利約３１６８萬元人民幣大幅減少。

該集團指純利下降主因包裝及手遊業務產生之收入較去年同期大幅減少所致。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

