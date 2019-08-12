【企業盈警】橙天嘉禾（０１１３２）料中期純利顯著減少

《經濟通通訊社１２日專訊》橙天嘉禾（０１１３２）預期截至６月３０日止中期純利將較

去年同期純利４８００萬元顯著減少。

該集團指，純利下降主因自１月起應用香港財務報告準則第１６號租賃導致期內開支增加、

預期因外幣換算而錄得淨匯兌差額及新業務產生經營前開支。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

