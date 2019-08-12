《經濟通通訊社１２日專訊》橙天嘉禾（０１１３２）預期截至６月３０日止中期純利將較
去年同期純利４８００萬元顯著減少。
該集團指，純利下降主因自１月起應用香港財務報告準則第１６號租賃導致期內開支增加、
預期因外幣換算而錄得淨匯兌差額及新業務產生經營前開支。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
12/08/2019 07:55
【企業盈警】橙天嘉禾（０１１３２）料中期純利顯著減少
《經濟通通訊社１２日專訊》橙天嘉禾（０１１３２）預期截至６月３０日止中期純利將較
去年同期純利４８００萬元顯著減少。
該集團指，純利下降主因自１月起應用香港財務報告準則第１６號租賃導致期內開支增加、
預期因外幣換算而錄得淨匯兌差額及新業務產生經營前開支。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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