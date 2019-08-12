《經濟通通訊社１２日專訊》萬城控股（０２８９２）指，繼預期截至６月３０日止中期轉
盈為虧後，基於最新帳目的初步評估，預期虧損介乎約１１００萬元至１７００萬元人民幣。
該集團指出，虧損主因萬城名座二期及皇冠豪苑物業預售所得款項餘額將於今年下半年確認
收入，而非於截至期內獲確認。
該集團預期將不遲於本月底公布業績。（ｗｈ）
12/08/2019 07:56
【企業盈警】萬城（０２８９２）料中期蝕最多１７００萬元人幣
《經濟通通訊社１２日專訊》萬城控股（０２８９２）指，繼預期截至６月３０日止中期轉
盈為虧後，基於最新帳目的初步評估，預期虧損介乎約１１００萬元至１７００萬元人民幣。
該集團指出，虧損主因萬城名座二期及皇冠豪苑物業預售所得款項餘額將於今年下半年確認
收入，而非於截至期內獲確認。
該集團預期將不遲於本月底公布業績。（ｗｈ）
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