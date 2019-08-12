【企業盈警】博華太平洋（０１０７６）料中期轉盈為虧

《經濟通通訊社１２日專訊》博華太平洋（０１０７６）預期截至６月３０日止中期轉盈為

虧，而去年同期純利純利約７８９７萬元。

該集團指錄虧損主因總收益減少及應收貿易帳款減值所致。

該集團預期將不遲於本月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）

