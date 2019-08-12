【企業盈喜】中智交通（１９００）料中期轉虧為盈，金融資產減值

《經濟通通訊社１２日專訊》中國智能交通（０１９００）預期截至６月３０日止中期錄得

盈利，而去年同期虧損約６９７３萬元人民幣。

該集團指轉虧為盈主因期內毛利較去年同期有較大增長外，去年１月起採納國際財務報告準

則第９號，計入去年同期截金融資產公允價值變動損失較大，而期內金融資產公允價值變動損失

較小所致。

該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）

