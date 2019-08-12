《經濟通通訊社１２日專訊》中國智能交通（０１９００）預期截至６月３０日止中期錄得
盈利，而去年同期虧損約６９７３萬元人民幣。
該集團指轉虧為盈主因期內毛利較去年同期有較大增長外，去年１月起採納國際財務報告準
則第９號，計入去年同期截金融資產公允價值變動損失較大，而期內金融資產公允價值變動損失
較小所致。
該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）
12/08/2019 07:56
【企業盈喜】中智交通（１９００）料中期轉虧為盈，金融資產減值
《經濟通通訊社１２日專訊》中國智能交通（０１９００）預期截至６月３０日止中期錄得
盈利，而去年同期虧損約６９７３萬元人民幣。
該集團指轉虧為盈主因期內毛利較去年同期有較大增長外，去年１月起採納國際財務報告準
則第９號，計入去年同期截金融資產公允價值變動損失較大，而期內金融資產公允價值變動損失
較小所致。
該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）
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