《經濟通通訊社１２日專訊》佳景集團（００７０３）預期截至６月３０日止中期虧損約
６９７０萬元，而去年同期虧損約１４９０萬元。
該集團指未能自澳門主要投資物業錄租金收入，且錄公允價值虧損約２１１０萬元，但從橫
琴島發展物業項目於則錄得公允價值收益淨額約３５０萬元。該集團指營業額增４﹒４％至
５﹒６４億元，惟經營毛利跌１７％至５９９０萬元，在整體虧損中，食物及餐飲業務和物業投
資業務分別蝕約３０７０萬元和２３７０萬元。
此外，有關擬售橫琴島開發項目，該集團與潛在買方的磋商仍緩慢進行。（ｗｈ）
12/08/2019 08:10
【企業盈警】佳景（００７０３）料中期虧損６９７０萬元
《經濟通通訊社１２日專訊》佳景集團（００７０３）預期截至６月３０日止中期虧損約
６９７０萬元，而去年同期虧損約１４９０萬元。
該集團指未能自澳門主要投資物業錄租金收入，且錄公允價值虧損約２１１０萬元，但從橫
琴島發展物業項目於則錄得公允價值收益淨額約３５０萬元。該集團指營業額增４﹒４％至
５﹒６４億元，惟經營毛利跌１７％至５９９０萬元，在整體虧損中，食物及餐飲業務和物業投
資業務分別蝕約３０７０萬元和２３７０萬元。
此外，有關擬售橫琴島開發項目，該集團與潛在買方的磋商仍緩慢進行。（ｗｈ）
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