【企業盈喜】海隆控股（０１６２３）料中期淨利潤大增逾９０％

《經濟通通訊社１２日專訊》海隆控股（０１６２３）預期截至６月３０日止中期淨利潤將

比去年同期的７０７７萬元人民幣大幅增加逾９０％，即約１﹒３４億元人民幣。

該集團指淨利潤增加主因期內行業持續穩定發展，推動其業務增長，致使利潤上升。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

