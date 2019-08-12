《日入而息》啟德商業地逾２４億批出遜預期，機管局取消所有航班

《今天重點》﹡遠東發展（０００３５）以２４﹒５億奪啟德體育園商業地，遜預期

﹡會德豐（０００２０）中期純利跌３％至８３億元，派中期股息５２﹒５仙

；會德豐中期基礎淨盈利升３５％至７０億，住宅已簽約銷售１６２億；會

德豐料全年樓市表現波動，核心業務仍在香港；吳光正指後反送中出師無名

，林鄭是百分之百香港兒女

﹡利福（０１２１２）中期多賺近４５％至１２﹒９億元，中期息３０仙；利

福上半年銅鑼灣崇光銷售收入跌近５％，尖沙咀升９﹒５％；利福中國

（０２１３６）中期多賺近８％至１﹒９１億元人民幣，不派息

﹡機管局表示除已完成登記程序離港航班，今日餘下所有航班取消

﹡國泰發內部信指支持或參與違法示威員工將受紀律處分；國泰航空表示離港

航班已取消，此情況將維持至周二



《即日市況》﹡本港政治氣氛緊張，港股全日挫１１４點收２５８２４，成交再縮



《深滬股市》﹡滬指漲１﹒４５％重返二千八，微芯生物首掛飆逾３倍



《美元匯價》﹡歐元區６月出口料急跌，恐續拖累區內經濟；歐元最新報１﹒１１８９╱

９２，日圓最新報１０５﹒２１╱２４



《公司業績》﹡會德豐（０００２０）中期純利跌３％至８３億元，派中期股息５２﹒５仙

；會德豐中期基礎淨盈利升３５％至７０億，住宅已簽約銷售１６２億

﹡閱文集團（００７７２）中期純利按年跌２２﹒４％，不派息

﹡利福（０１２１２）中期多賺近４５％至１２﹒９億元，中期息３０仙；利

福上半年銅鑼灣崇光銷售收入跌近５％，尖沙咀升９﹒５％

﹡利福中國（０２１３６）中期多賺近８％至１﹒９１億元人民幣，不派息

﹡中國光大綠色環保（０１２５７）中期純利按年升２６％，中期息８仙

﹡丘鈦科技（０１４７８）上半年扭虧賺１﹒８億元人民幣，不派息



《公司資訊》﹡港鐵（０００６６）３項目已成熟，康城９Ａ期上周獲批售樓紙

﹡宏強控股（０８２６２）合資發展西貢休閒樂園

﹡信行（００９９８）遭銀保監重罰２４４６萬元，涉１３項違規

﹡紫光科技（００３６５）今早起停牌待發出內幕消息

﹡華興（０１９１１）包凡稱科創板宜減干預，要「讓子彈飛一會」

﹡匯控（００００５）亞太區首席風險官計劃最遲今年底退休

﹡利福（０１２１２）劉鑾鴻稱近期事件影響性比沙士更嚴重，政治問題應政

治解決

﹡友佳國際（０２３９８）首７個月銷售額按年跌１８％約５﹒３８億元人幣

﹡新世界（０００１７）全年香港物業合同銷售１０５億，中港皆超額達成銷

售目標

﹡寶勝國際（０３８１３）７月份綜合經營收益淨額按年升２２％

﹡遠東發展（０００３５）以２４﹒５億奪啟德體育園商業地，遜預期



《國企紅籌》﹡華潤電力（００８３６）７月份附屬電廠售電量按年下跌１０％

﹡綠地香港（００３３７）今年首７個月合約銷售按年升５０﹒７％



《神州民企》﹡丘鈦（０１４７８）目標今年度攝像頭模組出貨量增長不低於５０％；丘鈦

科技料下半年攝像頭模組出貨量合理上升，美制裁華為影響微；印度廠房資

本開支為２億元人民幣，９月投入生產

﹡福壽園（０１４４８）南昌和宣城墓園項目有望於年內投入營運

﹡基石藥業（０２６１６）公布ＢＬＵ－６６７於其Ｉ期註冊性研究中完成首

例中國患者給藥



《中國要聞》﹡中國民營航天企業翎客航天試射可回收火箭成功

﹡社保基金副理事長與部分簽約券商負責人座談

﹡國辦深化放管服表示９月底前修訂新版市場準入負面清單

﹡外匯局表示宏觀審慎管理不會蛻變為資本管制

﹡中汽協表示內地７月汽車銷售降４﹒３％，降幅縮小

﹡中通院表示７月內地手機市場出貨量同比下降７﹒５％

﹡人行事隔１４天後重啟逆回購，３００億逆利率持平；本月人幣波動是市場

對貿戰升級的正常反應；７月Ｍ２按年增速降至８﹒１％，低於預期；７月

新增人民幣貸款１﹒０６萬億，少於預期；７月社融增量１﹒０１萬億人幣

，遠低預期

﹡周小川稱全球貿易戰下資源配置會有明顯扭曲

﹡官媒表示美亂貼「匯率操縱」標籤，霸凌居心昭然若揭

﹡ＩＭＦ報告表示中國沒有大規模干預人民幣匯率

﹡商務部表示首７月中國外貿發展保持穩中提質態勢

﹡基金業協會表示放開外資私募產品參與「港股通」限制

﹡潘功勝稱擴大對境外機構做市商群，推債券ＥＴＦ產品

﹡２０號膠期貨今上市，機構建議首日以逢高做空為主

﹡方星海稱做好商品期貨市場對外開放，促人民幣國際化

﹡浙江兩公司利用小程序違規放貸，判賠騰訊６５萬人幣

﹡超強颱風「利奇馬」致浙江３２人死亡、山東４３人死亡

﹡挑機Ａｎｄｒｏｉｄ：華為鴻蒙ＯＳ發布全產品支援

﹡華為擬斥資８億美元巴西建新廠房擴大在拉美市場影響

﹡開發者大會亮點逐個捉：華為鴻蒙ＯＳ與ＥＭＵＩ１０

﹡譚朗蔚稱華為新機短期利好舜宇，但未惠及５Ｇ概念股

﹡科創板走勢分化，券商指短期新股稀缺溢價料延續

﹡微芯生物開盤大漲逾５倍創紀錄，忌盲目追高買入

﹡農業部降１８╱１９作物年度大豆進口預估１５０萬噸

﹡匯金公司發行１３０億人幣非金融企業債務融資工具



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％，報１０４７２﹒３６點



《其他消息》﹡貿發局表示暫未調整港全年出口增２％預測，籲拓新市場

﹡機管局表示除已完成登記程序離港航班，今日餘下所有航班取消

﹡證監會表示第二季持牌機構升９％創新高，虧損５２６９萬元

﹡香港快運取消今明兩日１１班機，因應機場運作受阻

﹡海洋公園行政總裁李繩宗明年７月退休，全球招募繼任人

﹡十大屋苑周未成交續低位徘徊，７屋苑捧蛋

﹡深股通額度全日用２１﹒２億元；滬股通額度全日用逾７億元，陸股通淨買

入２２﹒４億元



《修例風暴》﹡民權觀察斥警近距離向示威者開槍是將人當活靶發洩

﹡吳光正稱後反送中出師無名，林鄭是百分之百香港兒女

﹡政府強烈譴責暴力示威者嚴重威脅警員和市民人身安全

﹡國泰發內部信指支持或參與違法示威員工將受紀律處分

﹡學者表示室內絕不宜放催淚彈，化學物或留站內抽風系統

﹡機場離境大堂１２時起實施進出管制安排

﹡機管局表示機場運作受嚴重影響，晚上６時起重編航班；共４５人因昨警民

衝突送院，有傷者年僅８歲

﹡警方昨晚葵芳站內放催淚彈，大堂今日仍充斥刺鼻氣味

﹡警展示水炮車操作，何君堯與民主派議員發生爭拗

﹡大新銀行大埔分行今早恢復正常服務

﹡信銀國際全線分行今早恢復正常服務

﹡港澳辦表示強烈譴責投擲汽油彈，事件已現恐怖主義苗頭

﹡國泰航空表示離港航班已取消，此情況將維持至周二

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