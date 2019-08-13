《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５８９７．７１ 跌 ３８９．７３點╱１．４８％
標普５００ ２８８３．０９ 跌 ３５．５６點╱１．２２％
納斯達克 ７９５９．１４ 跌 ９５．７３點╱１．２０％
倫敦富時１００ ７２２６．７２ 跌 ２７．１３點╱０．３７％
法蘭克福ＤＡＸ １１６７９．６８ 跌 １４．１２點╱０．１２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３１０．３１ 跌 １７．６１點╱０．３３％
﹡香港時間７：４７ａｍ美元兌日圓１０５．３６，歐元兌美元１．１２１６
13/08/2019 07:48
《日出而作》美股挫逾１％，夜期低水５７６點，阿根廷披索瀉兩成
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５８９７．７１ 跌 ３８９．７３點╱１．４８％
標普５００ ２８８３．０９ 跌 ３５．５６點╱１．２２％
納斯達克 ７９５９．１４ 跌 ９５．７３點╱１．２０％
倫敦富時１００ ７２２６．７２ 跌 ２７．１３點╱０．３７％
法蘭克福ＤＡＸ １１６７９．６８ 跌 １４．１２點╱０．１２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３１０．３１ 跌 １７．６１點╱０．３３％
﹡香港時間７：４７ａｍ美元兌日圓１０５．３６，歐元兌美元１．１２１６
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