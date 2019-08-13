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即市新聞

13/08/2019 07:50

《華爾街內望》貿戰及香港緊張局勢拖累道指挫３９１點，美債息跌

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美股周一（１２日）全面下跌，因地緣政治緊張局勢升溫令投
資者感到不安，兼且推動債市上漲。
　　美股三大指數在交投淡靜中大幅收低，因缺乏好消息來緩解香港抗議活動、阿根廷總統馬克
理在初選中失利，以及美中關稅爭端。
　　道指下跌３９１點或跌１﹒５％，至２５８９６點；標普５００指數下跌３５點或
１﹒２％，至２８８２點；納指下跌９５點或跌１﹒２％，至７８６３點。
　　標普５００指數所有１１個主要板塊均收跌，金融股、材料股、能源股及非必需消費品股領
跌。
　　網上媒體平台Ｒｏｋｕ股價急升７﹒２％，此前大行Ｎｅｅｄｈａｍ看好其發展前景，而非
規模更大的競爭對手Ｎｅｔｆｌｉｘ。
　　Ｃｏａｃｈ的母公司Ｔａｐｅｓｔｒｙ及Ｖｅｒｓａｃｅ的母公司Ｃａｐｒｉ股價分別下跌
３﹒９％及４﹒４％，此前中國社交媒體批評兩間公司將香港及澳門列為國家。
　　美債收益率下滑，與股市下跌走勢一致，因貿易憂慮及香港、阿根廷等地的全球政治緊張局
勢支撐避險資產。
　　３０年期美債收益率跌至２０１６年７月以來的新低。１０年期美債收益率跌至
１﹒６４％，上日尾市報１﹒７３４％。
　　自今年初以來１０年期美債收益率已下跌逾１００個點子，有可能創８年來的最大跌幅。（
ｍｎ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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