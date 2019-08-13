【企業盈警】大森（１５８０）料中期純利大減六成，產品需求減少

《經濟通通訊社１３日專訊》大森控股（０１５８０）發盈警，預期截至今年６月底六個月

純利將會減少至５００萬人民幣，比同期大減六成。主要由於反傾銷稅及中美貿易戰導致產品需

求減少，以及採購成本大幅增加所致。

大森控股預期，將於本月２９日刊發中期業績。（ｓｃ）

