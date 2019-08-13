《經濟通通訊社１３日專訊》宏海控股（０８０２０）發盈警，預期截至今年６月底三個月
將會由稅後盈利轉為虧損１８０萬元，而上年同期盈利９８﹒８萬元。主要由於業務以及企業融
資顧問業務收入減少，及利潤率下降所致。
宏海控股預期，將於明天（１４日）刊發首季業績。（ｓｃ）
13/08/2019 08:49
【企業盈警】宏海控股（０８０２０）料季度稅後盈轉虧１８０萬元
《經濟通通訊社１３日專訊》宏海控股（０８０２０）發盈警，預期截至今年６月底三個月
將會由稅後盈利轉為虧損１８０萬元，而上年同期盈利９８﹒８萬元。主要由於業務以及企業融
資顧問業務收入減少，及利潤率下降所致。
宏海控股預期，將於明天（１４日）刊發首季業績。（ｓｃ）
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