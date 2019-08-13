美債息率續挫，港股低開２８８點報２５５３６點，國指跌７１點

《經濟通通訊社１３日專訊》美國１０年國債孳息率持續下挫，資金持續流入黃金及日圓避

險，引發美股下挫，港股方面今早亦低開２８８點，內房龍頭碧桂園（０２００７）低開逾２％

領跌大市。另外，本地銀行股亦再次下挫，有消息指有網民發起擠提行動，中銀（０２３８８）

及匯控（００００５）分別低開逾２％及逾１％。恆指開報２５５３６點，跌２８８點或跌

１﹒１２％，主板成交１５﹒４７億元。國企指數報９９２６點，跌７１點或跌０﹒７２％。

重磅股方面，匯控跌１﹒６１％，報５８﹒１元；港交所（００３８８）跌１﹒５％，報

２３６﹒２元；騰訊（００７００）跌１﹒０６％，報３３６﹒４元；中移動（００９４１）挫

１﹒１６％，報６３﹒８元；友邦（０１２９９）跌１﹒９８％，報７４﹒１５元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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碧桂園 （０２００７） ９﹒３７元 跌２﹒４０％

中銀香港（０２３８８） ２６﹒００元 跌２﹒２６％

友邦保險（０１２９９） ７４﹒１５元 跌１﹒９８％

領展 （００８２３） ８７﹒３５元 跌１﹒９６％

華潤置地（０１１０９） ３０﹒１５元 跌１﹒９５％



新世界 （０００１７） ９﹒２０元 跌１﹒８１％

創科實業（００６６９） ５４﹒２０元 跌１﹒６３％

匯豐控股（００００５） ５８﹒１０元 跌１﹒６１％

銀河娛樂（０００２７） ４６﹒３０元 跌１﹒５９％

金沙中國（０１９２８） ３４﹒３０元 跌１﹒５８％

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（ｕｌ）

