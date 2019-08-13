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即市新聞

13/08/2019 16:45

《盤後部署》本地政局不穩，港股恐再下試去年低位２４５４０點

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國對華為供貨禁令的緩衝期即將在下周一（１９日）屆滿，
中美兩國貿易談判局勢料繼續僵持。隔晚（１２日）美股三大指數繼續下試，道指亦跌近４００
點失守２６０００點關。恆指今早亦低開２８８點報２５５３６點，早段曾見全日最高位
２５６１６點跌２０８點，但其後重磅藍籌包括滙控（００００５）及友邦（０１２９９）失利
，加上濠賭股繼續捱沽，加劇港股跌勢，午後最低曾見２５２８１點挫５４３點，創逾７個月新
低。最終，恆指以接近最低位收市，報２５２８１跌５４３點或跌２﹒１０％。主板成交
８４２﹒９９億元，較上日增加４３％。
　　Ａ股方面，上證指數報２７９７，跌１７點或跌０﹒６３％，深成指報８９０２，跌７５點
或跌０﹒８５％，兩市成交３３９６﹒５億元人民幣。
　
＊美陷衰退風險增，本地政局短期仍續陷困局＊
　
　　環球經濟增長疲弱，美國銀行分析師表示，近期經濟數據推算出美國在未來一年陷入衰退的
機會由兩成增加至三成。此外，大摩亦預期，因應經濟情況惡化，美國今年會再減息兩次，明年
再有四次減息，令美國重回零利率的水平。
　　內地明日公布多項重要經濟數據，包括工業生產指數，料由６月的增長６﹒３％，降至增長
５﹒８％；七月固定資產投資預料維持在５﹒８％的增幅；而零售銷售增長亦會由９﹒８％降至
８﹒６％。
　　另外，近日本地示威活動持續，並受到國際媒體廣泛報道。昨日在機場的集會令下午至翌日
過百班航班取消，恆指昨日尾段急插，今日亦再有網民號召下午到機場集會。內地官方日前直指
，近日香港示威有「恐怖主義」苗頭；同時，亦有內媒報道，內地民眾近日拍攝到武警車隊在深
圳集結的照片。雖然有指是為了廣東省的夏季練兵活動，但令人擔憂內地會以強硬手段應對本地
的示威活動。隨著社會衝突不斷，本地政局短期內穩定的機會微，投資者轉趨審慎，料港股會繼
續向下。
　
＊港股再現「死亡交叉」，短期再下試機會大＊
　
　　今日港股裂口低開，下午跌幅再擴大，挫５４３點；同時，今日成交急升四成，顯示沽壓仍
然重。事實上，港股今月以來於跌市日下成交均普遍急增，反映投資者情緒已轉趨恐慌。技術上
，恆指２０天線（２７５６５點）已於昨日跌穿２５０天線（２７５３９點），形成死亡交叉；
加上目前多條主要平均線都呈向下趨勢，料港股短期跌幅再擴大的機會大，若穿２５０００點關
口，恐再下試去年低位約２４５４０點水平。（ｙｋ）

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