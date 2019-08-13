《經濟通通訊社１３日專訊》英國最新民調顯示，多數英國人認同首相約翰遜無論如何都要
讓英國退出歐盟的承諾。
約翰遜多次重申即使在無協議的情況下，都將帶領英國在１０月３１日退出歐盟，雖然此舉
遭到國會中許多議員的反對。有５４％的受訪者認同約翰遜的做法，包括必要時暫停國會，以防
議員阻止脫歐。
調查還顯示，保守黨支持率上升６個百分點至３１％，反對黨工黨支持率為２７％。（ｍｎ
）
13/08/2019 08:08
【脫歐之後】民調：過半英國人支持約翰遜在無協議情況下脫歐
《經濟通通訊社１３日專訊》英國最新民調顯示，多數英國人認同首相約翰遜無論如何都要
讓英國退出歐盟的承諾。
約翰遜多次重申即使在無協議的情況下，都將帶領英國在１０月３１日退出歐盟，雖然此舉
遭到國會中許多議員的反對。有５４％的受訪者認同約翰遜的做法，包括必要時暫停國會，以防
議員阻止脫歐。
調查還顯示，保守黨支持率上升６個百分點至３１％，反對黨工黨支持率為２７％。（ｍｎ
）
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