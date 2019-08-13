《經濟通通訊社１３日專訊》美國國家安全顧問博爾頓出訪倫敦期間表示，如果英國決定無
協議脫歐，美國將全力支持英國的決定。
博爾頓對英國首相約翰遜表示，美國總統特朗普希望英國在１０月３１日成功退出歐盟，美
國將做好準備就兩國自由貿易協議迅速展開工作。
博爾頓今次倫敦之行尋求與約翰遜改善美英關係，並試圖緩解英國脫歐的影響。博爾頓稱，
兩國可能就逐個行業達成貿易協議，把難度更大的領域留到以後。（ｍｎ）
13/08/2019 08:51
【脫歐之後】美國國家安全顧問：若英國硬脫歐，美國仍會強烈支持
《經濟通通訊社１３日專訊》美國國家安全顧問博爾頓出訪倫敦期間表示，如果英國決定無
協議脫歐，美國將全力支持英國的決定。
博爾頓對英國首相約翰遜表示，美國總統特朗普希望英國在１０月３１日成功退出歐盟，美
國將做好準備就兩國自由貿易協議迅速展開工作。
博爾頓今次倫敦之行尋求與約翰遜改善美英關係，並試圖緩解英國脫歐的影響。博爾頓稱，
兩國可能就逐個行業達成貿易協議，把難度更大的領域留到以後。（ｍｎ）
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