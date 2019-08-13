【修例風暴】杜魯多：非常關注香港局勢，促請中國得體地應對示威

《經濟通通訊社１３日專訊》加拿大總理杜魯多在電視直播記者會上表示，非常關注香港的

局勢，促請中國得體地處理香港示威。

他稱，香港的緊張局勢有必要降溫，希望看到香港政府聆聽市民最為關注的擔憂，呼籲各界

應維持和平、秩序及對話，呼籲中方應非常小心及尊重地處理對香港有合理關注的人。

加拿大與中國因華為財務總監孟晚舟的引渡案而交惡，杜魯多表示，由於有約３０萬加拿大

公民在香港居住，政府希望能保護加拿大在港利益。（ｍｎ）（ｚｚ）

