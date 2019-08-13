《經濟通通訊社１３日專訊》美國國家安全顧問博爾頓出訪倫敦期間，與英國首相約翰遜討
論香港問題。博爾頓稱，中國有關美國外交官是香港示威幕後黑手的指控是荒謬，並稱這是中國
有義務履行在香港的義務。
英國首相約翰遜發言人亦表示，英國對香港最近的暴力事件表示關注，並呼籲各方保持冷靜
。（ｍｎ）（ｚｚ）
13/08/2019 09:24
【修例風暴】博爾頓：有關美國是香港示威幕後黑手指控荒謬
《經濟通通訊社１３日專訊》美國國家安全顧問博爾頓出訪倫敦期間，與英國首相約翰遜討
論香港問題。博爾頓稱，中國有關美國外交官是香港示威幕後黑手的指控是荒謬，並稱這是中國
有義務履行在香港的義務。
英國首相約翰遜發言人亦表示，英國對香港最近的暴力事件表示關注，並呼籲各方保持冷靜
。（ｍｎ）（ｚｚ）
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