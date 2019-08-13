《經濟通通訊社１３日專訊》據外電引述消息報道，英國首相約翰遜認為，歐盟會在最後時
刻會作出讓步，與英國達成脫歐協議，以挽救一旦硬脫歐對愛爾蘭造成的影響。
報道稱，硬脫歐對愛爾蘭造成的衝擊最大，約翰遜相信歐洲領導人將在愛爾蘭保障條款的關
鍵問題上讓步。
歐盟之前曾表示，不準備重新協商與英國前首相文翠珊達成的脫歐協議，該協議中包括保障
條款。（ｍｎ）
13/08/2019 10:37
【脫歐之後】據報英國首相約翰遜預計歐盟會對脫歐協議作出讓步
《經濟通通訊社１３日專訊》據外電引述消息報道，英國首相約翰遜認為，歐盟會在最後時
刻會作出讓步，與英國達成脫歐協議，以挽救一旦硬脫歐對愛爾蘭造成的影響。
報道稱，硬脫歐對愛爾蘭造成的衝擊最大，約翰遜相信歐洲領導人將在愛爾蘭保障條款的關
鍵問題上讓步。
歐盟之前曾表示，不準備重新協商與英國前首相文翠珊達成的脫歐協議，該協議中包括保障
條款。（ｍｎ）
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