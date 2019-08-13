  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/08/2019 18:12

《台股攻略－馮偉明》中美關係未見明朗，台股今日跌１０９點

　　《台股攻略》台股今日（１３日）開低走低，跌１０９﹒７０點，收報１０３６２﹒６６點
，成交值為新台幣１１７７﹒４８億元。
　　中美貿易戰持續，市場擔憂９月會談的結果將影響產業前景，美股道瓊指數大跌近４００點
，亞股亦全面下挫。台股跌穿１０４００點大關後跌幅收窄，尾盤沽盤未見減退，再下殺過百點
。台積電開低走低，尾盤沽壓沉重，跌１﹒７９％，收新台幣２４６﹒５元；鴻海尾市跌
１﹒０９％，收新台幣７２﹒９元；大立光跌２﹒４８％，收新台幣３７３０元。傳產和金融類
股跌幅較科技股輕，跌幅約１％。台泥除權息，跌近２％，收新台幣３７﹒２５元，水泥股則下
跌５﹒７２％。受香港機場關閉影響，華航跌０﹒９８％，收新台幣９﹒１元；長榮跌
２﹒１２％，收新台幣１３﹒８５元。
　　市場避險情緒持續上漲，台股短期料將受美股下跌影響，加上新興市場貨幣亦受到衝擊，投
資者暫時宜先觀望再作部署。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS13/08/2019
【FOCUS】港機場停運刺激全球避險 保財富避短痛難避長痛?
生財有道13/08/2019
《開市Good Morning》溫傑不建議舜宇績前入市
國際動態13/08/2019
意大利聯盟黨 擬提前大選受挫
興證快訊12/08/2019
港股反覆下跌
FOCUS12/08/2019
【FOCUS】施政報告預告更大膽 宜先全面反思政策失誤免再錯
生財有道12/08/2019
《開市Good Morning》涂國彬：油價下跌PPI難復甦
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金