《台股攻略－馮偉明》中美關係未見明朗，台股今日跌１０９點

《台股攻略》台股今日（１３日）開低走低，跌１０９﹒７０點，收報１０３６２﹒６６點

，成交值為新台幣１１７７﹒４８億元。

中美貿易戰持續，市場擔憂９月會談的結果將影響產業前景，美股道瓊指數大跌近４００點

，亞股亦全面下挫。台股跌穿１０４００點大關後跌幅收窄，尾盤沽盤未見減退，再下殺過百點

。台積電開低走低，尾盤沽壓沉重，跌１﹒７９％，收新台幣２４６﹒５元；鴻海尾市跌

１﹒０９％，收新台幣７２﹒９元；大立光跌２﹒４８％，收新台幣３７３０元。傳產和金融類

股跌幅較科技股輕，跌幅約１％。台泥除權息，跌近２％，收新台幣３７﹒２５元，水泥股則下

跌５﹒７２％。受香港機場關閉影響，華航跌０﹒９８％，收新台幣９﹒１元；長榮跌

２﹒１２％，收新台幣１３﹒８５元。

市場避險情緒持續上漲，台股短期料將受美股下跌影響，加上新興市場貨幣亦受到衝擊，投

資者暫時宜先觀望再作部署。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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