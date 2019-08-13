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即市新聞

13/08/2019 10:21

本地銀行股拖累恒指曾跌逾四百點，現挫３７２點報２５４５１點

　　《經濟通通訊社１３日專訊》市場避險情緒顯著，港股今早低開後跌幅擴大，本地銀行股跌
幅度顯著，匯控急挫近２％，有指平保（０２３１８）及中方迫使匯控管理層離職，但其後平保
澄清指未有參與匯控管理層工作。
　　另外，濠賭股跌幅度顯著亦拖累大市表現，有消息指澳門博監局將禁止濠賭企業為客人進行
境外，有分析指將會影響貴賓廳表現，銀娛（０００２７）及金沙（０１９２８）跌逾３％。
　　恆指今早曾最多跌４４８點，低見２５３７５點，創逾七個月新低。現時，恆指報
２５４５１點，跌３７２點或跌１﹒４４％，主板成交２３６﹒１６億元。國企指數報９９１８
點，跌７９點或跌０﹒７９％。
　　重磅股方面，匯控跌１﹒９５％，報５７﹒９元；港交所（００３８８）跌２％，報２３５
元；騰訊（００７００）跌０﹒８２％，報３３７﹒２元；中移動（００９４１）跌
１﹒０８％，報６３﹒８５元；友邦（０１２９９）跌２﹒３８％，報７３﹒８５元。

　　表列十大跌幅藍籌表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬洲國際（００２８８）　　　６﹒６２元　　　跌３﹒５０％
　　中銀香港（０２３８８）　　２５﹒７０元　　　跌３﹒３８％
　　金沙中國（０１９２８）　　３３﹒７０元　　　跌３﹒３０％
　　港鐵公司（０００６６）　　４６﹒２５元　　　跌３﹒２４％
　　銀河娛樂（０００２７）　　４５﹒６５元　　　跌２﹒９８％

　　領展　　（００８２３）　　８６﹒６５元　　　跌２﹒７５％
　　友邦保險（０１２９９）　　７３﹒８０元　　　跌２﹒４５％
　　長江基建（０１０３８）　　５４﹒７５元　　　跌２﹒４１％
　　中信股份（００２６７）　　　９﹒１９元　　　跌２﹒３４％
　　華潤置地（０１１０９）　　３０﹒０５元　　　跌２﹒２８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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