本地銀行股拖累恒指曾跌逾四百點，現挫３７２點報２５４５１點

《經濟通通訊社１３日專訊》市場避險情緒顯著，港股今早低開後跌幅擴大，本地銀行股跌

幅度顯著，匯控急挫近２％，有指平保（０２３１８）及中方迫使匯控管理層離職，但其後平保

澄清指未有參與匯控管理層工作。

另外，濠賭股跌幅度顯著亦拖累大市表現，有消息指澳門博監局將禁止濠賭企業為客人進行

境外，有分析指將會影響貴賓廳表現，銀娛（０００２７）及金沙（０１９２８）跌逾３％。

恆指今早曾最多跌４４８點，低見２５３７５點，創逾七個月新低。現時，恆指報

２５４５１點，跌３７２點或跌１﹒４４％，主板成交２３６﹒１６億元。國企指數報９９１８

點，跌７９點或跌０﹒７９％。

重磅股方面，匯控跌１﹒９５％，報５７﹒９元；港交所（００３８８）跌２％，報２３５

元；騰訊（００７００）跌０﹒８２％，報３３７﹒２元；中移動（００９４１）跌

１﹒０８％，報６３﹒８５元；友邦（０１２９９）跌２﹒３８％，報７３﹒８５元。



表列十大跌幅藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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萬洲國際（００２８８） ６﹒６２元 跌３﹒５０％

中銀香港（０２３８８） ２５﹒７０元 跌３﹒３８％

金沙中國（０１９２８） ３３﹒７０元 跌３﹒３０％

港鐵公司（０００６６） ４６﹒２５元 跌３﹒２４％

銀河娛樂（０００２７） ４５﹒６５元 跌２﹒９８％



領展 （００８２３） ８６﹒６５元 跌２﹒７５％

友邦保險（０１２９９） ７３﹒８０元 跌２﹒４５％

長江基建（０１０３８） ５４﹒７５元 跌２﹒４１％

中信股份（００２６７） ９﹒１９元 跌２﹒３４％

華潤置地（０１１０９） ３０﹒０５元 跌２﹒２８％

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（ｕｌ）

