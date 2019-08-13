《談國論企－黎偉成》中對美出口前７月緩減進口大收縮

《談國論企》中國於２０１９年前７月份進口美國商品續保持大幅下跌，而對美出口跌幅相

對輕微，和雙邊貿易順差持續擴大，足見特朗普對華所挑貿戰使美方自損的程度遠高於其攻擊的

中方。尤其是中國對歐亞、「一帶一路」的貿易保持相對穩快增長，多邊主義發揮良性作用，加

上中國政府積極主動強化供給側改革內需，實體經濟可保持穩中有進發展。



＊中國對美貿盈前七個月仍增一成一啟示佳＊



分析中國海關總署的最新資料，當然是重點看境內外一眾最關注的（甲）中美貿易往來的最

新變化，特別是（Ｉ）中國對美國的出口，於２０１９年１－７月份累計達２﹒１萬億元（人民

幣．下同），同比減少２﹒１％，相對於１－６月份１﹒３５萬億元的２﹒６％減幅少減０﹒５

個百分點，按此二數估算６月份之數的同比是增加０﹒９％，而６月份減０﹒４％、５月份增

３﹒２％、１月份增１﹒９％和２至４月則三連微跌，足見中國商品對美國的出口近期以微增為

主調。

由是特朗普於２０１８年７月單邊對輸美的中國商品加徵關稅，至今凡１３個月的光景，而

中國對美出口在２０１９年上半年在美方尚保先後兩次加徵合共２５００億美元關稅，非

２０１８年尚未正式挑起貿戰之況相比，也只是略減，印證我所評非虛：中國製造的產品素質相

對理想和價錢合理，美國人對輸入中國商品的依賴性甚強，故加徵關稅的負面影響該是美國人。

問題是即使美國的進口商甚至消費者近期已紛紛掀起反加徵關稅的行動，但特朗普突然表示會於

９月１日對中國輸美未加徵關稅的３０００億美元商品加徵，使中美雙邊貿易前景蒙上新的厚厚

陰影。

再看（ＩＩ）美貨輸華於２０１９年１－７月的累計額為４７３９﹒３億元，同比減少２４

％，較同期出口所減之數多減２１﹒９個百分點，理由為（ｉ）中國對特朗普貿戰作被動式的反

制加徵關稅，使美國輸華商品顯然昂貴，不僅令中國境內的進口商改買其他來源地的產品，更足

見中國所採取的反制措施對準美貨弱點，和（ｉｉ）中國公司企業可以通過在境內購貨，甚至進

口其他國家或地區的商品。

正因為（ＩＩＩ）中國對美國出口相對尚穩和美貨輸華續大幅減少，故兩國雙邊貿易總額於

１－７月累計２﹒１億元同比減少８﹒１％，但較１－６月份１﹒７５萬億元所減的９％低

０﹒９個百分點。但此使美國在中國對外進出口貿易，於２０１９年７月份佔比１２％，所淪為

之第三位，已為好多個月的現實，而歐盟及東盟分佔１５﹒６％與１３﹒５％，分別踞首、次席

。

更重要者為（ＩＶ）中國對美的貿易盈餘於２０１９年前７個月累計１﹒１５萬億元，同比

增長１１﹒１％，可在另一個角度顯示美方對華所的貿戰自損的程度，比損人更甚。



＊對歐盟東盟日本穩穩強化一帶一路沿線貿易＊



再看（乙）中國對外的全面進出口貿易，保持相對穩定、良性的發展步伐，特別是（１）歐

盟進出口於１－７月份累計２﹒７２萬億元同比增長１０﹒８％，其中出口１﹒６４萬億元同比

增長１２﹒６％，進口１﹒０８萬億元同比增長８﹒２％；（２）對東盟進出口２﹒３５萬億元

增１１﹒３％，和（３）對日本進出口１﹒２１萬億元增幅提升至１％。

（４）中國對「一帶一路」沿線國家的貿易往來，發展更是甚為迅速：進出口貿易於

２０１９年１－７月份達５﹒０３萬億元，同比增長１０﹒２％，較１－６月份４﹒２４萬億元

的升幅９﹒７％多增０﹒５個百分點，並於整體進出口額度所佔比重達２８﹒９％，較上年提升

１﹒６個百分點。特朗普亦擬封殺「一帶一路」。

中國對外貿易不斷多元化、多邊化的發展，在環球經濟低迷逆境低下確取得良佳成績，特別

是有如斯可觀的外貿盈餘，是足以強化內部建設和內需，確保經濟穩中有進發展和成長。中央經

濟工作會議對經濟於２０１９年的發展政策和定調，堅持穩中求進工作總基調和堅持新發展理念

的同時，更把「堅持推動高質量發展」置於「堅持以供給側續構性改革為主線」之前，充分顯示

中央決心積極推動經濟由過去數量式提升為質量式的發展。

但我看特朗普美帝國霸權主義惡思劣行不改，中美暫難達平等、互利共贏貿協，因特廝還是

惡兇兇地說甚麼中國未有大量購買美國農產品和「不守信用」，又無意解除華為的封殺，更對台

售武等，衝擊和惡化兩國的政經關係，磋商得個講字。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

