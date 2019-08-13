《異動股》中銀連日受壓，現挫近２％暫１３連跌，再創兩年半低

《經濟通通訊社１３日專訊》中銀香港（０２３８８）現價下跌１﹒６９％，報２６﹒１５

元，暫連跌１３日累挫近一成六，盤中低見２６元，再創逾兩年半新低；成交約１７１萬股，涉

資４４６８萬元。

券商盤路方面，大摩錄得高達８７４﹒９萬元淨賣出（被動買賣．下同），暫淨賣出最大券

商。瑞信則緊隨其後，錄得６２７﹒７萬元淨賣出。

現時，恆生指數報２５５８０，下跌２４４點或下跌０﹒９５％，主板成交３６﹒６０億元

。國企指數報９９４７，下跌５０點或下跌０﹒５０％。

上證綜指報２７９５，下跌１９點或下跌０﹒７０％，成交８１﹒７３億元人民幣。

深成指報８９１７，下跌６１點或下跌０﹒６８％，成交１０５﹒５０億元人民幣。



表列本地銀行股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ５８﹒１５元 下跌１﹒５２％

恆生銀行（０００１１） １６８﹒３０元 下跌１﹒２９％

東亞銀行（０００２３） ２０﹒４５元 下跌１﹒４５％

大新金融（００４４０） ３１﹒１５元 無升跌

大眾金融（００６２６） ３﹒１１元 無升跌

創興銀行（０１１１１） １３﹒１２元 下跌１﹒３５％

大新銀行（０２３５６） １２﹒２０元 下跌０﹒９７％

渣打集團（０２８８８） ５８﹒１０元 下跌２﹒０２％

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