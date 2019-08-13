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即市新聞

13/08/2019 09:32

《異動股》中銀連日受壓，現挫近２％暫１３連跌，再創兩年半低

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中銀香港（０２３８８）現價下跌１﹒６９％，報２６﹒１５
元，暫連跌１３日累挫近一成六，盤中低見２６元，再創逾兩年半新低；成交約１７１萬股，涉
資４４６８萬元。
　　券商盤路方面，大摩錄得高達８７４﹒９萬元淨賣出（被動買賣．下同），暫淨賣出最大券
商。瑞信則緊隨其後，錄得６２７﹒７萬元淨賣出。
　　現時，恆生指數報２５５８０，下跌２４４點或下跌０﹒９５％，主板成交３６﹒６０億元
。國企指數報９９４７，下跌５０點或下跌０﹒５０％。
　　上證綜指報２７９５，下跌１９點或下跌０﹒７０％，成交８１﹒７３億元人民幣。
　　深成指報８９１７，下跌６１點或下跌０﹒６８％，成交１０５﹒５０億元人民幣。

　　表列本地銀行股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　５８﹒１５元　　　下跌１﹒５２％
　　恆生銀行（０００１１）　１６８﹒３０元　　　下跌１﹒２９％
　　東亞銀行（０００２３）　　２０﹒４５元　　　下跌１﹒４５％
　　大新金融（００４４０）　　３１﹒１５元　　　無升跌
　　大眾金融（００６２６）　　　３﹒１１元　　　無升跌
　　創興銀行（０１１１１）　　１３﹒１２元　　　下跌１﹒３５％
　　大新銀行（０２３５６）　　１２﹒２０元　　　下跌０﹒９７％
　　渣打集團（０２８８８）　　５８﹒１０元　　　下跌２﹒０２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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