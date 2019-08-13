《異動股》國泰（２９３）挫近４％創九年半低，部分航班繼續取消

《經濟通通訊社１３日專訊》國泰航空（００２９３）現跌３﹒５７％，報９﹒４５元，創

九年半低，暫四連陰兼四連跌累挫逾９％；成交約１４５萬股，涉資１４０１萬元。

香港國際機場今日重新開放，但機管局公布，今日將實施航班重新編配，航班升降將會受到

影響。國泰今日繼續取消逾２００個進出香港的航班，預計明日（１４日）及之後將正常運營。

有網民不滿警方周日（１１日）晚上驅散示威者時，使用過份武力，上日（１２日）下午發

起機場集會。

機管局其後公布，機場運作嚴重受抯，所有航班登記服務須即時暫停。除已完成航班登機程

序的離港航班，以及正前往香港的抵港航班外，其餘昨日所有航班全部取消。

恆生指數現報２５５８１，跌２４３點或０﹒９４％，主板成交７７﹒２１億元。國企指數

報９９６０，跌３７點或０﹒３７％。

上證綜指報２７９６，跌１８點或０﹒６４％，成交２１３﹒８７億元人民幣。深成指報

８９３７，跌４０點或０﹒４５％，成交２７９﹒２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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國泰航空（００２９３） ９﹒４５元 跌３﹒５７％

東方航空（００６７０） ３﹒５８元 跌３﹒２４％

南方航空（０１０５５） ４﹒３４元 跌１﹒８１％

中銀航租（０２５８８） ６５﹒１０元 跌１﹒６６％

中國國航（００７５３） ６﹒３５元 跌０﹒９４％

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（ａｌ）

