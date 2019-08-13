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即市新聞

13/08/2019 09:45

《異動股》國泰（２９３）挫近４％創九年半低，部分航班繼續取消

　　《經濟通通訊社１３日專訊》國泰航空（００２９３）現跌３﹒５７％，報９﹒４５元，創
九年半低，暫四連陰兼四連跌累挫逾９％；成交約１４５萬股，涉資１４０１萬元。
　　香港國際機場今日重新開放，但機管局公布，今日將實施航班重新編配，航班升降將會受到
影響。國泰今日繼續取消逾２００個進出香港的航班，預計明日（１４日）及之後將正常運營。
　　有網民不滿警方周日（１１日）晚上驅散示威者時，使用過份武力，上日（１２日）下午發
起機場集會。
　　機管局其後公布，機場運作嚴重受抯，所有航班登記服務須即時暫停。除已完成航班登機程
序的離港航班，以及正前往香港的抵港航班外，其餘昨日所有航班全部取消。
　　恆生指數現報２５５８１，跌２４３點或０﹒９４％，主板成交７７﹒２１億元。國企指數
報９９６０，跌３７點或０﹒３７％。
　　上證綜指報２７９６，跌１８點或０﹒６４％，成交２１３﹒８７億元人民幣。深成指報
８９３７，跌４０點或０﹒４５％，成交２７９﹒２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國泰航空（００２９３）　　　９﹒４５元　　　跌３﹒５７％
　　東方航空（００６７０）　　　３﹒５８元　　　跌３﹒２４％
　　南方航空（０１０５５）　　　４﹒３４元　　　跌１﹒８１％
　　中銀航租（０２５８８）　　６５﹒１０元　　　跌１﹒６６％
　　中國國航（００７５３）　　　６﹒３５元　　　跌０﹒９４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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