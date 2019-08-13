【駐京專電】銀保監：用好金融力量，促進貧困地區特色產業發展

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》銀保監日前召開定點扶貧工作領導小組上

半年工作座談會，會議指出，要完善穩定脫貧長效機制。要著力促進貧困地區特色優勢產業發展

，把脫貧攻堅和鄉村振興結合起來，築牢持續穩定脫貧的根基。要努力用好金融的力量，關鍵是

用好金融產品和服務，支持產業發展。

