《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》銀保監日前召開定點扶貧工作領導小組上
半年工作座談會，會議指出，要完善穩定脫貧長效機制。要著力促進貧困地區特色優勢產業發展
，把脫貧攻堅和鄉村振興結合起來，築牢持續穩定脫貧的根基。要努力用好金融的力量，關鍵是
用好金融產品和服務，支持產業發展。
13/08/2019 09:46
【駐京專電】銀保監：用好金融力量，促進貧困地區特色產業發展
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》銀保監日前召開定點扶貧工作領導小組上
半年工作座談會，會議指出，要完善穩定脫貧長效機制。要著力促進貧困地區特色優勢產業發展
，把脫貧攻堅和鄉村振興結合起來，築牢持續穩定脫貧的根基。要努力用好金融的力量，關鍵是
用好金融產品和服務，支持產業發展。
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