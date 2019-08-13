《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中國１－７月全國新設立外商投資企業
２４０５０家，實際使用外資金額５３３１﹒４億元人民幣，同比增長７﹒３％（折７８８億美
元，同比增長３﹒６％）。
７月當月實際使用外資５４８﹒２億元人民幣，同比增長８﹒７％（折８０﹒７億美元，同
比增長４﹒１％）。
13/08/2019 10:15
【聚焦數據】內地７月ＦＤＩ為８０﹒７億美元，同比增４﹒１％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中國１－７月全國新設立外商投資企業
２４０５０家，實際使用外資金額５３３１﹒４億元人民幣，同比增長７﹒３％（折７８８億美
元，同比增長３﹒６％）。
７月當月實際使用外資５４８﹒２億元人民幣，同比增長８﹒７％（折８０﹒７億美元，同
比增長４﹒１％）。
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