【駐滬專電】上海推３０條措施吸引外資在滬設立地區總部

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》上海市政府近日出台《關於本市促進跨國

公司地區總部發展的若干意見》，提出３０條政策措施，促進外資總部經濟發展。

《意見》提出，要優化跨國公司地區總部認定標準，一是將地區總部母公司總資產要求放寬

至２億美元，將總部型機構母公司總資產要求放寬至１億美元；二是取消母公司實繳註冊資本和

管理企業數量要求；三是取消地區總部須為獨資企業的限制。

同時，《意見》在投資便利度、資金使用自由度和便利度、貿易和物流便利化、研發便利化

等方面大力探索突破。

其中，在提高投資便利方面，提出要放寬投資性公司准入門檻、支持地區總部參與集團重組

，要把上海打造成為全國設立外資投資性公司最便捷的城市。

在提高資金使用自由度方便，《意見》要求在跨境資金池業務下開展全幣種跨境收付，降低

跨境資金池業務的限制要求，便利外籍員工合法收入的購付匯和結匯，支持總部企業開展離岸轉

手買賣，支持符合條件的總部企業進入銀行間外匯市場參與外匯交易和外幣拆借交易，發行債券

、股票融資，開展證券投資，進入上海黃金市場開展黃金業務，加強自由貿易帳戶投資功能等。

在提高貿易和物流便利方面將信用良好的總部企業列入出口原產地證書自助打印企業範圍，

支持總部企業和研發中心開展關稅保證保險試點，支持總部企業自主進行跨區域外發加工或深加

工結轉，探索實行集團總擔保，完善企業「一本帳冊」、信用措施共享等海關監管制度。

在推動研發便利化方面，對總部企業和研發中心的試驗用進出口材料實施風險評估、分類管

理，將外資研發中心申請開辦資助和房租補貼的人數要求降低至５０人，將易被侵權的涉外高知

名度商標納入本市重點商標保護名錄。

