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即市新聞

13/08/2019 12:45

《午市前瞻》內外因素拖累大市，料先下試一月低位２４９００

　　《經濟通通訊社１３日專訊》隔晚美股道指再挫逾三百點，主要由於美債孳息率失守
１﹒６５厘，資金游走至避險產品，黃金及日圓再度攀升。港股受美股因素拖累下，今早低開低
走，跌幅一度擴大至近五百點，低見２５３４１點，創逾七個月低位。濠賭股跌幅顯著，而本地
銀行股亦拖累大市表現，其中匯控（００００５）管理層相繼離任，引發外界無限猜想。恆指中
午收報２５３４５點，跌４７９點或跌１﹒８６％，主板成交４５１﹒２３億元。國企指數報
９８５３，跌１４４點或跌１﹒４４％。
　　內地Ａ股今早亦呈低開低走格局，上證綜合指數中午收報２７９４點，跌２０點或跌
０﹒７４％，成交９１９﹒２４億元人民幣。深證成分指數報８８８５點，跌９２點，或跌
１﹒０３％，成交１１４３﹒８６億元人民幣。
　　重磅股方面，港交所（００３８８）公布業績前夕走弱，挫２﹒３４％，報２３４﹒２元；
騰訊（００７００）同樣明天公布業績，現跌１﹒２９％，報３３５﹒６元；中移動
（００９４１）跌２﹒０１％，報６３﹒２５元；友邦保險（０１２９９）走低２﹒７８％，報
７３﹒５５元；平保（０２３１８）跌０﹒９７％，報８７元；
　
＊中銀香港急挫４％，燃氣股個別受捧＊

　　匯控近期管理層大地震，有傳內地出手干預匯控管理層人員決定，主要股東平保上日（１２
日）已回應傳媒指，入股匯控純屬公司保險資金的財務性投資，並未參與任何日常經營和管理，
唯股價仍未能止血，今日創兩年低位，中午收跌１﹒９５％，報５７﹒９元；恆生銀行（０００
１１）跌２﹒５２％，報１６６﹒２元；東亞銀行（０００２３）跌２﹒４１％，報２０﹒２５
元；中銀香港（０２３８８）挫３﹒９５％，報２５﹒５５元；渣打集團（０２８８８）亦跌
３﹒０４％，報５７﹒５元。
　　據澳門傳媒報道，有傳澳門博監局自８月起禁止博彩中介人以澳門貴賓廳作為境外博彩結算
的基地。有分析指將會打擊貴賓廳收入來源，濠賭股今日全面下挫，銀河娛樂（０００２７）挫
３﹒１９％，報４５﹒５５元；新濠國際（００２００）跌１﹒９３％，報１６﹒２６元；澳博
控股（００８８０）走低３﹒３８％，報７﹒１４元；永利澳門（０１１２８）跌２﹒２８％，
報１５﹒４元；金沙中國（０１９２８）跌３﹒１６％，報３３﹒７５元；美高梅中國
（０２２８２）插３﹒４２％，報１１﹒３元。
　　今早港股跌幅擴大，資金遊走至避險股份，其中燃氣股受追捧曾一度造好，惟收市前則隨大
市回吐，昆侖能源（００１３５）跌０﹒６１％，報６﹒５４元；中國燃氣（００３８４）跌１
﹒１１％，報３１﹒３元；北京控股（００３９２）跌０﹒４％，報３６﹒９５元；華潤燃氣（
０１１９３）無升跌，報３９﹒９元；新奧能源（０２６８８）升０﹒７９％，報８２﹒９５元

　
＊水泥價格跌拖累相關股，內銀股續低走＊

　　據中國水泥網數據顯示，全國水泥價格指數已經連續第１１周下跌，招商證券發表水泥行業
報告指，預計今年下半年按年增速將有所放緩。水泥股今日表現回吐，山水水泥（００６９１）
跌４﹒５８％，報２﹒７１元；海螺水泥（００９１４）跌２﹒２９％，報４２﹒７５元；華潤
水泥（０１３１３）挫３﹒２９％，報６﹒７６元；金隅集團（０２００９）跌２﹒３６％，報
２﹒０７元；中國建材（０３３２３）跌３﹒１１％，報６﹒２４元。
　　內媒《第一財經》報道，地方監管部門已收到銀保監下發的通知，監管將展開房地產貸款業
務專項檢查，意味內銀對內房資金提供收窄，內銀股反覆下挫，建行（００９３９）跌１﹒４％
，報５﹒６５元；農行（０１２８８）跌１％，報２﹒９８元；工行（０１３９８）跌２﹒０１
％，報４﹒８８元；交行（０３３２８）跌１﹒７％，報５﹒２１元；招行（０３９６８）挫２
﹒０５％，報３５﹒７５元。
　　香港地產建設商會今日在報章刊登聯署聲明，強烈譴責近日不斷升級惡化的暴力行為和破壞
事件，本地地產股股價連日回吐，恆基地產（０００１２）挫１﹒６％，報３６﹒８元；新地（
０００１６）跌１﹒６３％，報１０８﹒５元；新世界（０００１７）跌１﹒１７％，報
９﹒２６元；信和置業（０００８３）走低１﹒９４％，報１１﹒１元；長實集團
（０１１１３）亦跌１﹒４２％，報５１﹒９元。

＊沈慶洪：若想趁低買入長揸，亦應分段入市＊

　　港股今早低開２８８點跌幅擴大，最終半日跌４７９點。騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪
向《經濟通通訊社》表示，港股受內外因素影響表現。外圍因素如華為寬限期即將屆滿、中美貿
易談判緊張、英國「硬脫歐」風險等都拖累了港股表現。相信在環球經濟增長放緩的影響下，港
股將會進一步向下跌，恆指今天創逾七個月新低後，預期會進一步下試今年一月的２４９００低
位。他坦言，現時市場正受到如中美貿易戰、香港本土社會等的政治因素影響，難以估計在甚麽
位置會有支持。
　　今日表現較差的藍籌股是中銀香港（０２３８８），已經連跌第１３日。談及銀行板塊，沈
慶洪表示，銀行作為百業之母，環球經濟不明朗必定會對銀行業務有所影響，例如美國減息做成
的息差問題。他又以匯控（００００５）作例子，雖然上半年業績理想，不過仍然要捱沽，今天
再創逾兩年新低。他認為短期?匯控可以守住５７元到５８元水平，不過當市場超賣降溫，後市
有機會跌穿，到達５５元附近。他提醒投資者入市不宜心急，要留意自己的持貨能力，若果想在
低位買入長線持有，應該分段買入。（ｓｃ、ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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