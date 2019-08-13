  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/08/2019 17:45

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２７﹒７億，買建行舜宇沽安踏紫金

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美債孳息率隔晚（１２日）失守１﹒６５厘，加上投資者擔心
中美貿易戰拖累經濟，道指挫逾三百點後，港股周二亦低開２８８點報２５５３６，其後跌幅一
度收窄至２０８點，見２５６１６全日最高位，惟特首林鄭月娥在行政會議前再發表措辭強硬的
言論，令恆指跌幅擴大，尾市更見２５２７０今年１月４日以來新低，最終收報２５２８１，重
挫５４３點或２﹒１％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２７﹒６６億元人民幣，較周一增加１﹒９８億或７﹒７％。
北水淨買入最多的個股依次是建行（００９３９）、舜宇光學（００２３８２）和騰訊控股
（００７００）；淨賣出最多的依次是安踏體育（０２０２０）、紫金礦業（０２８９９）和石
藥集團（０１０９３）。
　　主板成交８４２﹒９９億元，增加逾４３％，其中港股通成交８２﹒０６億元，佔總成交之
９﹒７％。
　
＊舜宇騰訊績前獲追捧＊
　
　　銀保監近日公布，今年上半年商業銀行累計實現淨利潤１﹒１３萬億元人民幣，按年增加
６﹒５％，略高於去年同期的６﹒３７％升幅。截至６月底止，商業銀行不良貸款率１﹒８１％
，按季增０﹒０１個百分點。建行股價跌１﹒６％，但仍獲３﹒３５億北水淨流入。
　　舜宇光學績前有買盤，股價逆市升０﹒５％，並錄３﹒２８億北水淨買盤。雖然周三放榜的
騰訊收跌１﹒８％至３３４元，但仍有２﹒７億北水偷步買入。
　　上月發盈喜兼獲大行加持的安踏體育股價下跌０﹒７％，並錄得５３２３萬北水淨沽盤。避
險需求上升，支持金價企穩１５００美元以上，紫金礦業股價大漲近５％，約３５３２萬北水乘
機吐現獲利。醫藥股捱沽，石藥集團股價下跌２﹒４％，跑輸大市，約３１２９萬北水撤出該股
。（ｃｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS13/08/2019
【FOCUS】港機場停運刺激全球避險 保財富避短痛難避長痛?
生財有道13/08/2019
《開市Good Morning》溫傑不建議舜宇績前入市
國際動態13/08/2019
意大利聯盟黨 擬提前大選受挫
興證快訊12/08/2019
港股反覆下跌
FOCUS12/08/2019
【FOCUS】施政報告預告更大膽 宜先全面反思政策失誤免再錯
生財有道12/08/2019
《開市Good Morning》涂國彬：油價下跌PPI難復甦
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金