【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２７﹒７億，買建行舜宇沽安踏紫金

《經濟通通訊社１３日專訊》美債孳息率隔晚（１２日）失守１﹒６５厘，加上投資者擔心

中美貿易戰拖累經濟，道指挫逾三百點後，港股周二亦低開２８８點報２５５３６，其後跌幅一

度收窄至２０８點，見２５６１６全日最高位，惟特首林鄭月娥在行政會議前再發表措辭強硬的

言論，令恆指跌幅擴大，尾市更見２５２７０今年１月４日以來新低，最終收報２５２８１，重

挫５４３點或２﹒１％。

按額度計算，北水全日淨流入２７﹒６６億元人民幣，較周一增加１﹒９８億或７﹒７％。

北水淨買入最多的個股依次是建行（００９３９）、舜宇光學（００２３８２）和騰訊控股

（００７００）；淨賣出最多的依次是安踏體育（０２０２０）、紫金礦業（０２８９９）和石

藥集團（０１０９３）。

主板成交８４２﹒９９億元，增加逾４３％，其中港股通成交８２﹒０６億元，佔總成交之

９﹒７％。



＊舜宇騰訊績前獲追捧＊



銀保監近日公布，今年上半年商業銀行累計實現淨利潤１﹒１３萬億元人民幣，按年增加

６﹒５％，略高於去年同期的６﹒３７％升幅。截至６月底止，商業銀行不良貸款率１﹒８１％

，按季增０﹒０１個百分點。建行股價跌１﹒６％，但仍獲３﹒３５億北水淨流入。

舜宇光學績前有買盤，股價逆市升０﹒５％，並錄３﹒２８億北水淨買盤。雖然周三放榜的

騰訊收跌１﹒８％至３３４元，但仍有２﹒７億北水偷步買入。

上月發盈喜兼獲大行加持的安踏體育股價下跌０﹒７％，並錄得５３２３萬北水淨沽盤。避

險需求上升，支持金價企穩１５００美元以上，紫金礦業股價大漲近５％，約３５３２萬北水乘

機吐現獲利。醫藥股捱沽，石藥集團股價下跌２﹒４％，跑輸大市，約３１２９萬北水撤出該股

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