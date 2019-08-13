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即市新聞

13/08/2019 16:07

《美元走勢－羅明立》資金避險，美元兌日圓有機會下試１０４﹒５

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒５８　　　１０５﹒２５　　　１０５﹒３０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２１７　　　１﹒１１８２　　　１﹒１１９５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２０８１　　　１﹒２０４２　　　１﹒２０５２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７２７　　　０﹒９６９０　　　０﹒９７０７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４６７　　　７﹒８３３５　　　７﹒８４６５

　　《美元走勢》美股昨天（１２日）急挫，投資者憂慮中美貿易戰升級導致全球經濟衰退，加
上地緣政治風險，拖累道瓊斯工業平均指數開市跌近２００點，其後跌幅擴大，道指收跌近
４００點。美匯指數短線在９７﹒５０附近整固，投資者觀望美聯儲的減息取態，然而，香港因
逃犯條例引發的示威抗爭持續超過兩個月令政府出現管治危機，中央政府介入的話，其處理手法
將影響跟西方國家的關係，連帶對中美貿易談判亦會有影響。投資者避險情緒高漲，資金流入避
險資產包括美國國債，令美元短線出現好淡爭持。
　　日本與南韓的貿易紛爭持續升級，傳媒報道，南韓政府於昨天決定將日本從最優惠待遇的出
口「白名單」中撤除，以反擊日本針對南韓的半導體出口限制措施。由於日本一直沒有撤回出口
限制的跡象，南韓政府目前也在尋求向世界貿易組織（ＷＴＯ）提出申訴，並已開始對該訴訟進
行法律審查。美元兌日圓反復向下，雖然日本的經濟前景不明朗，不過資本市場的避險情緒高漲
，令資金流入日圓，有機會下試１０４﹒５０。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０６﹒００　　　１０４﹒５０　　　１０６﹒５０
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１２５０　　　１﹒１１３０　　　１﹒１３００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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