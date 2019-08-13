《美元走勢－羅明立》資金避險，美元兌日圓有機會下試１０４﹒５

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０５﹒５８ １０５﹒２５ １０５﹒３０

歐元╱美元 １﹒１２１７ １﹒１１８２ １﹒１１９５

英鎊╱美元 １﹒２０８１ １﹒２０４２ １﹒２０５２

美元╱瑞郎 ０﹒９７２７ ０﹒９６９０ ０﹒９７０７

美元╱港元 ７﹒８４６７ ７﹒８３３５ ７﹒８４６５



《美元走勢》美股昨天（１２日）急挫，投資者憂慮中美貿易戰升級導致全球經濟衰退，加

上地緣政治風險，拖累道瓊斯工業平均指數開市跌近２００點，其後跌幅擴大，道指收跌近

４００點。美匯指數短線在９７﹒５０附近整固，投資者觀望美聯儲的減息取態，然而，香港因

逃犯條例引發的示威抗爭持續超過兩個月令政府出現管治危機，中央政府介入的話，其處理手法

將影響跟西方國家的關係，連帶對中美貿易談判亦會有影響。投資者避險情緒高漲，資金流入避

險資產包括美國國債，令美元短線出現好淡爭持。

日本與南韓的貿易紛爭持續升級，傳媒報道，南韓政府於昨天決定將日本從最優惠待遇的出

口「白名單」中撤除，以反擊日本針對南韓的半導體出口限制措施。由於日本一直沒有撤回出口

限制的跡象，南韓政府目前也在尋求向世界貿易組織（ＷＴＯ）提出申訴，並已開始對該訴訟進

行法律審查。美元兌日圓反復向下，雖然日本的經濟前景不明朗，不過資本市場的避險情緒高漲

，令資金流入日圓，有機會下試１０４﹒５０。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０６﹒００ １０４﹒５０ １０６﹒５０

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１２５０ １﹒１１３０ １﹒１３００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

