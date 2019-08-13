【修例風暴】港鐵：葵芳站抽風系統獨立，警方執法須顧及乘客安全

《經濟通通訊社１３日專訊》港鐵公司（０００６６）表示，十分關注周日（１１日）葵芳

站大堂發生的事件，強調乘客和職員安全是首要考慮，港鐵管理層昨天（１２日）已經與警方會

面表達關注，促請警方於執法期間必須先顧及港鐵員工及乘客的安全，並勸喻大家顧己及人，以

及譴責一切暴力行為。

港鐵表示，事發時，車站內的通風系統一直運作正常，抽風設施持續將站內大堂的氣體排至

站外，亦將站頂外的空氣抽進站內替換，而葵芳站的抽風系統是獨立的，並沒有與隧道的相關系

統相連。

港鐵指，雖然當時公司未能確定是甚麼氣體，為審慎起見，車站提早關閉，進行清潔工作，

加強清洗站內乘客經常接觸到的設施，包括扶手電梯、出入閘機、升降機及售票機等。葵芳站是

地面車站，沒有空調系統及過濾網等相關設置，然而為審慎起見職員亦清潔了車站的風扇及抽氣

設施。

港鐵理解公眾對催淚氣體的關注，並獲悉警方在下午確認昨晚曾於葵芳站施放催淚氣體。事

實上，在昨天較早前公司已積極與相關專業人士及海外鐵路營運者接觸嘗試了解更多相關資訊，

研究有否需要再跟進的地方，令乘客安心。對於當晚於葵芳站的相關事件及行動極有可能影響乘

客和職員的安全，港鐵表示非常遺憾。（ｃｌ）（ｚｚ）

