《經濟通通訊社１３日專訊》行政會議提早於今日復會。行政長官林鄭月娥在開行會前見傳
媒，她表示對暴力衝突中受傷的每位人士，她都非常心痛，希望他們能早日康復，特別是眼部受
傷那位少女。她表示警方已作呼籲，希望少女能報案，讓警方查出真相，林鄭月娥又表示當在方
便時，願意去探望該名少女。
記者追問關於警隊開槍、懷疑令有市民眼睛受傷等情況，她說很多評論，不是基於已有證據
事實，圖片亦有「好多款」。林鄭月娥要求記者提問要基於事實。（ｆｗ）
13/08/2019 10:15
【修例風暴】林鄭：對暴力衝突傷者感心痛，方便時願探望眼傷少女
《經濟通通訊社１３日專訊》行政會議提早於今日復會。行政長官林鄭月娥在開行會前見傳
媒，她表示對暴力衝突中受傷的每位人士，她都非常心痛，希望他們能早日康復，特別是眼部受
傷那位少女。她表示警方已作呼籲，希望少女能報案，讓警方查出真相，林鄭月娥又表示當在方
便時，願意去探望該名少女。
記者追問關於警隊開槍、懷疑令有市民眼睛受傷等情況，她說很多評論，不是基於已有證據
事實，圖片亦有「好多款」。林鄭月娥要求記者提問要基於事實。（ｆｗ）
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