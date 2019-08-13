【修例風暴】機管局降低機場快線頻次，時租停車位泊滿

《經濟通通訊社１３日專訊》機管局發言人表示，出於人群控制目的，將自下午一時開始降

低機場快線服務的頻次，列車服務將從每１０分鐘一班調整為每１５分鐘一班。

由於有網民發起今日下午繼續到機場集會，機管局現已啟動緊急應變中心，將與航空公司保

持溝通，希望機場盡快逐步回復正常運作。

另外，機管局宣布，由於機場人流暢旺，一號及四號停車場時租停車位已全部泊滿，而長期

停車位亦將近泊滿，呼籲旅客使用公共交通前往機場。（ｃｌ）（ｚｚ）

