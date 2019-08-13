【本港樓市】中原按揭：匯豐調整優惠具指標作用，對樓市影響不大

《經濟通通訊社１３日專訊》匯豐銀行繼６月削減按揭現金回贈後，再進一步將現金回贈削
減低至１％，並覆蓋所有類型按揭。另外，新批按揭亦上調封頂利率，由以往最優惠利率（Ｐ）
減２﹒７５％，增加至Ｐ－２﹒６５％，意味實際利率為２﹒４７５％。
中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年銀行提供的樓按現金回贈處於近年新高水平，高達貸
款額２﹒１％，Ｈ按按息亦回落至Ｈ＋１﹒２３％的低水平，高回贈加上按息長期處於低水平，
銀行按揭業務利潤微薄形勢下，希望牽頭透過調整改善按揭利潤及息差。是次匯豐調整按揭優惠
具指標性作用，預料將有銀行逐步跟隨調整。
＊大型銀行調整按息及優惠非收緊按揭，對樓市影響不大＊
她指出，近月拆息反覆上落，但較年初已上升明顯幅度，銀行資金成本上升，加上年內有機
會再有巨型新股及季節性因素、市場風險增加等因素均令拆息處於較以往偏高水平，但現時美國
啟動減息，銀行基本上不會加息，故選擇牽頭調整新造按息及優惠，冀改善按揭業務利潤及息差
，及扭轉以往無利可圖局面。
王美鳳相信，是次大型銀行調整按揭息率及優惠並非收緊按揭，相信銀行對於樓按取態仍然
正面，對樓市影響不大。若市場風險沒有大增，加上美國年內有機會再減息，按息大致上將維持
２厘幾低水平。（ｂｉ）