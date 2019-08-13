【本港樓市】中原按揭：匯豐調整優惠具指標作用，對樓市影響不大

《經濟通通訊社１３日專訊》匯豐銀行繼６月削減按揭現金回贈後，再進一步將現金回贈削

減低至１％，並覆蓋所有類型按揭。另外，新批按揭亦上調封頂利率，由以往最優惠利率（Ｐ）

減２﹒７５％，增加至Ｐ－２﹒６５％，意味實際利率為２﹒４７５％。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年銀行提供的樓按現金回贈處於近年新高水平，高達貸

款額２﹒１％，Ｈ按按息亦回落至Ｈ＋１﹒２３％的低水平，高回贈加上按息長期處於低水平，

銀行按揭業務利潤微薄形勢下，希望牽頭透過調整改善按揭利潤及息差。是次匯豐調整按揭優惠

具指標性作用，預料將有銀行逐步跟隨調整。



＊大型銀行調整按息及優惠非收緊按揭，對樓市影響不大＊



她指出，近月拆息反覆上落，但較年初已上升明顯幅度，銀行資金成本上升，加上年內有機

會再有巨型新股及季節性因素、市場風險增加等因素均令拆息處於較以往偏高水平，但現時美國

啟動減息，銀行基本上不會加息，故選擇牽頭調整新造按息及優惠，冀改善按揭業務利潤及息差

，及扭轉以往無利可圖局面。

王美鳳相信，是次大型銀行調整按揭息率及優惠並非收緊按揭，相信銀行對於樓按取態仍然

正面，對樓市影響不大。若市場風險沒有大增，加上美國年內有機會再減息，按息大致上將維持

２厘幾低水平。（ｂｉ）

