【本港樓市】經絡：匯豐再調升按息減回贈，料中小銀行或抬頭

《經濟通通訊社１３日專訊》繼早前匯豐銀行調升轉按的按揭息率，令實際按揭息率由

２﹒３７５％調升至２﹒４７５％。匯豐銀行今日再次表示，不論是一手、二手及轉按，實際按

揭息率由２﹒３７５％調升至２﹒４７５％，以及將１０００萬元以下物業的現金回贈均會調低

至１％，而１０００萬元以上則是１﹒５％。即每１００萬的貸款額，現金回贈為１０００元至

１５００元。

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，近日香港社會問題與中美貿易磨擦，或會令銀行作出

較審慎的決定，以穩妥管理任何可能出現的風險，因此為使利率正常化，調低現金回贈對整個樓

按市場來說是走向一個較健康的方向。



＊中小銀行按揭計劃或更具吸引力，料按息再上調機會不大＊



他又表示，近年銀行積極爭取按揭生意，令銀行之間的按揭優惠十分類近，優惠愈來愈多，

除超高現金回贈、低按揭息率外，更有高息存款掛勾戶口，因而令銀行的邊際利潤極微。這次的

優惠變動，令銀行之間優惠的差異性增大，相信會令按揭市佔率的排位改變，或會令中小型銀行

的按揭計劃更具吸引力。不過，香港現時的市況仍存在隱憂，為加強風險管理，不排除有其他銀

行稍後跟隨調整。

至於封頂息率方面，在美聯儲減息及拆息回落至低水平的情況下，銀行為保持適當的競爭性

及優質客戶，只要息口仍在合理的水平下，短期內再次上調的機率不大。（ｂｉ）

