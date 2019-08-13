《再戰明天》內地公布７月工業生產及零售銷售，騰訊港交所派業績

《經濟通通訊社１３日專訊》明日（１４日），內地公布７月工業生產及零售銷售，歐元區

公布第二季國內生產總值。



＊紐約聯儲公布個體戶小型企業信貸調查報告＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明午３：３０ｐｍ，澳洲央行副總裁德貝爾在一場匯市活

動中出席專題討論。

明晚１０：３０ｐｍ，紐約聯儲公布２０１９年個體戶小型企業信貸調查報告。



＊內地公布７月工業生產及零售銷售＊



在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本６月核心機械訂單，月率跌幅料由７﹒８％收窄至

１％；年率跌幅料由３﹒７％收窄至１﹒１％。

１０：００ａｍ，內地公布７月工業生產，年率料由６﹒３％降至６％。內地７月零售銷售

年率料由９﹒８％跌至８﹒６％。



＊歐元區公布第二季國內生產總值＊



明午１：３０ｐｍ，法國公布第二季國際勞工組織失業率料由８﹒７％回落至８﹒６％。

２：００ｐｍ，德國公布第二季國內生產總值（經季節調整）季率，料由０﹒４％降至下滑

０﹒１％。２：４５ｐｍ，法國公布７月消費者物價指數，月率料由０﹒２％跌至下滑０﹒２％

；年率料由１﹒２％回落至１﹒１％。

４：３０ｐｍ，英國公布６月房價指數，年率料由１﹒２％降至１％。英國７月核心消費者

物價指數年率料維持於１﹒８％；消費者物價指數月率料由持平跌至負０﹒１％；年率料由２％

回落至１﹒９％。英國７月零售物價指數月率料由０﹒１％降至持平；年率料由２﹒９％回落至

２﹒８％。

５：００ｐｍ，歐元區公布第二季國內生產總值（經季節調整），季率料由０﹒４％收縮至

０﹒２％；年率料由１﹒２％回軟至１﹒１％。

８：３０ｐｍ，美國公布７月出口物價及進口物價。



＊騰訊、港交所及聯通派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：新鴻基公司（０００８６）、中國光大國際（００２５７

）、香港交易所（００３８８）、創科實業（００６６９）、騰訊控股（００７００）、中國聯

通（００７６２）、華潤電力（００８３６）、冠君產業信託（０２７７８）。（ｈｏ）

