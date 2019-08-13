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即市新聞

13/08/2019 19:04

《再戰明天》內地公布７月工業生產及零售銷售，騰訊港交所派業績

　　《經濟通通訊社１３日專訊》明日（１４日），內地公布７月工業生產及零售銷售，歐元區
公布第二季國內生產總值。

＊紐約聯儲公布個體戶小型企業信貸調查報告＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明午３：３０ｐｍ，澳洲央行副總裁德貝爾在一場匯市活
動中出席專題討論。
　　明晚１０：３０ｐｍ，紐約聯儲公布２０１９年個體戶小型企業信貸調查報告。

＊內地公布７月工業生產及零售銷售＊

　　在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本６月核心機械訂單，月率跌幅料由７﹒８％收窄至
１％；年率跌幅料由３﹒７％收窄至１﹒１％。
　　１０：００ａｍ，內地公布７月工業生產，年率料由６﹒３％降至６％。內地７月零售銷售
年率料由９﹒８％跌至８﹒６％。

＊歐元區公布第二季國內生產總值＊

　　明午１：３０ｐｍ，法國公布第二季國際勞工組織失業率料由８﹒７％回落至８﹒６％。
２：００ｐｍ，德國公布第二季國內生產總值（經季節調整）季率，料由０﹒４％降至下滑
０﹒１％。２：４５ｐｍ，法國公布７月消費者物價指數，月率料由０﹒２％跌至下滑０﹒２％
；年率料由１﹒２％回落至１﹒１％。
　　４：３０ｐｍ，英國公布６月房價指數，年率料由１﹒２％降至１％。英國７月核心消費者
物價指數年率料維持於１﹒８％；消費者物價指數月率料由持平跌至負０﹒１％；年率料由２％
回落至１﹒９％。英國７月零售物價指數月率料由０﹒１％降至持平；年率料由２﹒９％回落至
２﹒８％。　　
　　５：００ｐｍ，歐元區公布第二季國內生產總值（經季節調整），季率料由０﹒４％收縮至
０﹒２％；年率料由１﹒２％回軟至１﹒１％。
　　８：３０ｐｍ，美國公布７月出口物價及進口物價。

＊騰訊、港交所及聯通派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：新鴻基公司（０００８６）、中國光大國際（００２５７
）、香港交易所（００３８８）、創科實業（００６６９）、騰訊控股（００７００）、中國聯
通（００７６２）、華潤電力（００８３６）、冠君產業信託（０２７７８）。（ｈｏ）

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