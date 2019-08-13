【長痛漫漫】「完美風暴」夾擊收租股呻苦，關焯照籲政府需解內患

《經濟通通訊社記者余萃雯１３日報道》中美貿易關係進一步惡化，全球金融市場衰退風險

加劇，人民幣「破七」，香港作為開放型經濟體面對「外憂」亦難以幸免。若聚焦香港內部，特

首林鄭月娥未回應市民訴求，加上示威活動愈演愈烈，市民消費情緒急轉直下。各大商場營運商

皆表明看淡前景，經濟學者關焯照則認為，是次示威活動影響更甚於２０１４年「佔中」，不過

亦指若本港制度惡化，不只對商場有影響，更削弱外資投資本港的信心，故呼籲政府應「先解內

患」。



＊海港城零售總銷售「見紅」，吳天海：市場面對「完美風暴」＊



適逄８月業績期，多間地產商及收租股已發布業績。鄰近金鐘政府總部「示威熱點」的太古

廣場是示威活動「首當其衝」受影響的商場，太古廣場購物商場上半年零售銷售額錄４﹒２％負

增長。太古地產（０１９７２）行政總裁白德利指，７月零售表現疲弱，除了因有部分商戶提早

關店，亦因為商場最大租戶Ｈａｒｖｅｙ Ｎｉｃｈｏｌｓ暫時關閉裝修，因此難言是否完全受

示威活動影響零售表現。

香港零售購物商場指標之一的「海港城」一向零售表現優於本港零售額，惟上半年零售總銷

售「見紅」微跌１％。九倉置業（０１９９７）主席吳天海形容，市場正面對一個「完美風暴」

，內部加上外圍因素同時爆發，預料將會明顯影響香港的零售表現，對市道前景不感樂觀。他透

露，商場人流難免受社會事件影響，副主席李玉芳則指近月大部分商戶的生意額都有下跌情況，

唯獨超級市場零售額不跌反升。



＊利福國際：示威活動令銅鑼灣崇光客流量及銷售收益減少＊



風波裡的主角之一，港鐵公司（０００６６）近日多次成為不合作運動的目標，物業總監鄧

智輝承認零售市道勢受影響，不過港鐵旗下零售物業處於鐵路上蓋，人流穩定，加上商戶組合較

多元化並以固定租金收入為主，反觀分成租金比例較低，相信社會運動對民生為主的零售業影響

較低。

利福國際（０１２１２）則明確表明，６月的反引渡示威活動為旗下銅鑼灣崇光客流量及銷

售收益減少的部分原因，財務總監潘福全透露，集團７月份同店銷售錄雙位數跌幅。主席劉鑾鴻

亦指本港有大型遊行活動影響消費意欲，相信７月及８月情況都會比前一個月差，預期情況比「

沙士」更嚴重。



＊穆迪料今年零售銷售額跌幅高於「佔中」及內地反貪腐時期＊



多個內外因素都顯示本港經濟轉差風險大增，國際信貸評級機構穆迪更發表報告指出，

２０１９年本港零售銷售跌幅或較２０１４年佔中時錄得的０﹒２％大，若現時本港示威及中美

貿易戰持續，本港今年零售銷售的數據下跌，或較２０１５年內地反貪腐時跌３﹒７％更多。



＊關焯照：現時情況無差過「沙士」或金融風暴＊



冠域商業及經濟研究中心主任關焯照則向《經濟通通訊社》表達同意是次示威影響遠較

２０１４年「厲害」，因示威者以「野貓式」抗爭，警方不論在旅遊區或民生區都發射催淚彈，

「市民心情唔好洗少咗錢」，消費信心下滑，商場銷售全面受壓。而就林鄭月娥指是次比「沙士

」或金融風暴情況更嚴峻，他則未能苛同，「沙士係大型傳染病，無人出街，但今次係東區有示

威，西區食飯仲坐滿人」。

他續指，金融風暴是令金融系統「冧」，但現時股票及樓價仍未大跌，他所屬的智庫預測第

三季本港經濟倒退約１﹒６％，比起１９９８年金融風暴曾出現季度經濟倒退逾７％仍相差甚遠

。



＊關焯照更憂慮本港制度惡化，或惹撤資＊



關焯照認為，社會運動已對香港整體社會有影響，不過若然本港制度惡化，不只商場零售有

受挫，外資來港信心亦被削弱，甚至因而撤資。他相信，只要中央「鬆手啲」，政府回應市民「

撤回逃犯修例」及「成立獨立調查委員會」的訴求，並提到屆時「內患可解，外憂亦更容易處理

」。

對於有部分本港地產商尚未公布業績，包括恆地（０００１２）、新鴻基地產

（０００１６）、新世界（０００１７）等，關焯照預期截至上半年的業績仍未會完全反映社會

不穩因素，因社會運動所致的情況在７月「惡化得好緊要」，整體香港股市受影響，雖然現時股

價已部分反映此因素，不過仍呼籲在政府未解決社會問題前避開投資商場為主的地產股。

