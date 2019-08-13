希慎（１４）中期純利跌７﹒６％至２８億元，派中期息２７仙

《經濟通通訊社１３日專訊》希慎（０００１４）公布截至今年６月底止中期業績，純利

２７﹒８３億元，按年跌７﹒６％，每股基本盈利２６６仙，派中期息２７仙。

期內，營業額升９﹒１％至２０﹒８６億元，除稅前溢利跌４﹒９％至３２﹒５７億元。（

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＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

