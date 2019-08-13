《經濟通通訊社１３日專訊》銀娛（０００２７）公布，截至今年６月３０日止中期業績，
純利按年跌７﹒３％至６６﹒８億元，每股基本盈利為１５４﹒３仙，不派中期息，但於結算日
後宣布另一次特別股息，每股０﹒４６元，約於今年１０月２５日派發。
期內淨收益按年跌６﹒５５％至２６２﹒１９億元，經調整ＥＢＩＴＤＡ按年跌４％至
８３億元。
第二季經調整ＥＢＩＴＤＡ為４３億元，按年持平，按季上升９％，淨收益１３２億元，按
年跌５％，按季升１％。（ｂｎ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊
13/08/2019 12:19
銀娛（２７）上半年純利按年跌７％至６７億元
《經濟通通訊社１３日專訊》銀娛（０００２７）公布，截至今年６月３０日止中期業績，
純利按年跌７﹒３％至６６﹒８億元，每股基本盈利為１５４﹒３仙，不派中期息，但於結算日
後宣布另一次特別股息，每股０﹒４６元，約於今年１０月２５日派發。
期內淨收益按年跌６﹒５５％至２６２﹒１９億元，經調整ＥＢＩＴＤＡ按年跌４％至
８３億元。
第二季經調整ＥＢＩＴＤＡ為４３億元，按年持平，按季上升９％，淨收益１３２億元，按
年跌５％，按季升１％。（ｂｎ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊
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