銀娛（２７）上半年純利按年跌７％至６７億元

《經濟通通訊社１３日專訊》銀娛（０００２７）公布，截至今年６月３０日止中期業績，

純利按年跌７﹒３％至６６﹒８億元，每股基本盈利為１５４﹒３仙，不派中期息，但於結算日

後宣布另一次特別股息，每股０﹒４６元，約於今年１０月２５日派發。

期內淨收益按年跌６﹒５５％至２６２﹒１９億元，經調整ＥＢＩＴＤＡ按年跌４％至

８３億元。

第二季經調整ＥＢＩＴＤＡ為４３億元，按年持平，按季上升９％，淨收益１３２億元，按

年跌５％，按季升１％。（ｂｎ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊

