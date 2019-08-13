《經濟通通訊社１３日專訊》綠地香港（００３３７）發盈喜，預期截至今年６月底止六個
月，股東應佔綜合溢利將按年增加不少於９０％
公司指，純利增加，主要由於毛利率的提升。（ｓｋ）
13/08/2019 16:57
【企業盈喜】綠地香港料中期純利將按年增加不少於九成
《經濟通通訊社１３日專訊》綠地香港（００３３７）發盈喜，預期截至今年６月底止六個
月，股東應佔綜合溢利將按年增加不少於９０％
公司指，純利增加，主要由於毛利率的提升。（ｓｋ）
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