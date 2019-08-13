【企業盈警】齊合環保料中期純利將按年錄得顯著下降

《經濟通通訊社１３日專訊》齊合環保（００９７６）發盈警，預期截至今年６月底止，中

期純利將按年錄得顯著下降。

公司指，純利下降，主要由於有關中國政府禁止第七類廢料進口的政策變動、歐洲及中國的

汽車行業放緩、中美貿易戰對全球經濟的影響，及一定程度上受到運輸和能源成本上漲的壓力。

（ｓｋ）

