萬洲（２８８）料下半年豬價上升，未來不排除以併購擴大業務

《經濟通通訊社１３日專訊》萬洲國際（００２８８）舉行中期業績發布會。集團旗下雙匯

發展總裁馬相傑表示，非洲豬瘟疫情仍然持續，生豬存欄量及能繁殖的母豬存欄量跌幅擴大，上

半年生豬價格持續上升，近期更創新高至每公斤２２元人民幣，預料下半年生豬及豬肉價格將會

提升。

馬相傑表示，豬價上升有機會影響集團盈利表現，未來會加快產品結構調整，以及新產品開

發及營銷創新。他又透露集團上半年三次上調產品價格，以應對成本上升，又指如果生豬等價格

持續大幅上升，不排除會於第四季調整產品價格，惟集團目前對下半年產品價格調整未有具體計

劃。

他指面對現時內地非洲豬瘟疫情等因素下，目前內地養豬及生豬屠宰正處於低谷，相信對集

團而言是一個很好的擴張及併購機會，未來如果有合適頂目，不排除透過併購擴大集團的養豬及

屠宰業務，惟目前未有明確目標。他又稱集團過去一直在全球拓展採購資源，包括歐洲、南美及

北美等。

另外，集團旗下史密斯菲爾德食品公司首席財務官ＧｌｅｎｎＴ﹒ＮＵＮＺＩＡＴＡ表示，

於美國推出新的植物蛋白產品系列「Ｐｕｒｅ Ｆａｒｍｌａｎｄ」，當中包括大豆漢堡等產品

，但產品正在發展階段，目前業務佔比不大，暫未有計劃拓展至內地市場。（ｋｉ）

